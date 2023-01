Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 sẽ chính thức khai hội vào ngày 27-1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, chiều mùng 4 Tết, biển người đã đổ về chùa Hương đi lễ đầu năm.

Chùa Thiên Trù nhìn từ trên cao.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn, cho biết tính đến chiều mùng 4 Tết, chùa Hương đã đón khoảng 8 vạn du khách từ khắp các nơi, trong đó ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, đón 2 vạn du khách mỗi ngày, còn ngày mùng 4 lượng du khách đổ về đây tăng đột biến, ước tính khoảng hơn 4 vạn người.

“Mọi công tác chuẩn bị cho việc khai hội vào mùng 6 đã hoàn tất. Để bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, công tác quản lý các nhà hàng, quán ăn được đặt lên hàng đầu. Trong đó, tổ công tác liên ngành sẽ thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các hàng quán bán hàng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra thường xuyên nguồn gốc thực phẩm đồng thời khám bệnh cho những người tham gia phục vụ du khách…” - ông Hiển cho hay.

Cũng theo ông Hiển, năm nay chùa Hương áp dụng công nghệ 4.0 để văn minh và lịch sự hơn. Trong đó, Ban quản lý bán vé điện tử và thực hiện quét QR tại khu vực soát vé thay vì mua vé tay truyền thống. Ngoài ra, Ban quản lý cũng đặt các bến bãi đỗ xe gần với bến đò và đưa xe điện vào sử dụng phục vụ du khách.



Anh Nguyễn Hữu Đức (Đan Phượng, TP Hà Nội) chia sẻ: "Nhằm tránh cảnh người dân chen chúc nhau đi lễ, tôi cùng gia đình lựa chọn đi lễ sớm hơn nhưng đến đây cũng bất ngờ với cảnh biển người đi lễ đầu năm. Việc áp dụng vé điện tử và quét QR tại khu vực soát vé rất thuận tiện nhanh chóng, việc áp dụng công nghệ 4.0 là văn minh và lịch sự đem lại sự hài lòng của du khách".

Năm nay, Ban quản lý Khu Di tích sẽ tăng cường thêm lực lượng an ninh trật tự bởi dự kiến Lễ khai hội sẽ rất đông.

Dưới đây là một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận ngày mùng 4 Tết ở chùa Hương:



Suối Yến ngày mùng 4 Tết.

Tính riêng trong ngày hôm nay, chùa Hương đón khoảng 40.000 người.

Biển người đi lễ chùa Hương tử sớm dù chưa khai hội.