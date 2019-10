Sáng 30-10, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã ra thông báo khẩn về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5.

Thông báo khẩn của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5.

Theo đó, để chủ động đề phòng thiệt hại do bão số 5 có thể đổ bộ vào địa phương, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và đơn vị trực thuộc cho học sinh nghỉ học từ chiều nay (30-10) đến hết ngày 31-10; đồng thời báo cáo với chính quyền địa phương yêu cầu gia đình giữ con em ở nhà, không cho đi đùa nghịch nước, chèo bè, chống sõng, tắm sông, tắm biển. Nếu để học sinh bị tai nạn do thiếu trách nhiệm, các cấp quản lý giáo dục sẽ bị kỷ luật.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong ngành rà soát kế hoạch, các biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn cho cơ sở vật chất nhà trường; bảo quản tốt hồ sơ, thiết bị giảng dạy; chủ động ứng phó khi mưa bão xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Triển khai việc thực hiện ngay phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng chống lụt bão ở cơ sở; chú trọng việc gia cố công trình, đặc biệt là tường bao, mái, cửa ra vào, cửa sổ các phòng học để mở dễ dàng, chặt chẽ, không bị tốc mái, tung cửa khi gió bão...