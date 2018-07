Bình Định: Khởi tố 3 “lâm tặc” chống người thi hành công vụ

23/07/2018 16:37

Ngày 23-7, Công an huyện An Lão cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Trần Quang Lập (SN 1975), Lê Quốc Nguyên (SN 1984) và Nguyễn Cao Sơn (SN 1972, cùng ngụ xã An Hòa) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Một khu rừng ở huyện An Lão bị lâm tặc chặt phá sạch

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 3-2018, UBND xã An Hưng phối hợp với UBND huyện An Lão thành lập tổ công tác gồm các lực lượng kiểm lâm, công an, xã đội, địa chính, lâm nghiệp tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm đất rừng và khai thác lâm sản trái phép tại các tiểu khu 6, 9 và 15. Qua kiểm tra tại khoảnh 5, Tiểu khu 9, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng Lập, Nguyên và Sơn dùng máy cưa lốc để đốn hạ trái phép cây rừng.

Phát hiện tổ công tác, 2 đối tượng Nguyên và Sơn bỏ chạy, còn Lập bị các thành viên trong tổ công tác khống chế nhưng Lập chống cự rồi bỏ chạy. Sau đó, cả 3 đối tượng nói trên quay lại chặn đường, đe dọa các thành viên tổ công tác rồi giật lại máy cưa.

Đức Anh