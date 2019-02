Bình Định: Khởi tố nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi

19/02/2019 15:38

Nhằm phục vụ công tác điều tra, ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đăng thông báo đề nghị những ai đã từng vay tiền của Nguyễn Viết Khánh (SN 1981, ngụ tại TP Hà Nội) và đồng phạm tại số nhà 45 đường Trần Quang Diệu, thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) thì liên hệ với cơ quan này để phối hợp giải quyết. Thời gian giải quyết từ lúc ra thông báo lần đầu đến ngày 11-3-2019.

Khánh cùng đồng bọn lúc bị bắt giam

Trước đó, trong 2 ngày 8 và 9-1, qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an huyện Tuy Phước và Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) phát hiện một nhóm người gồm 8 đối tượng có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen tại 2 địa phương nói trên.

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Viết Khánh, Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1986), Nguyễn Trọng Huấn (SN 1967), Lưu Trung Kiên (SN 1982), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1999), Bùi Anh Huy (SN 1999) cùng ngụ tại TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình; Huỳnh Thị Phương Thảo (SN 1996) và Nguyễn Trung Phong (SN 1994), cùng ngụ tại thị trấn Tuy Phước.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng trên đã thuê nhà 45 đường Trần Quang Diệu, thị trấn Tuy Phước để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn. Qua khám xét khẩn cấp tại căn nhà này, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 CPU, thiết bị lưu trữ camera, 2 xe môtô, 5 chiếc điện thoại di động, nhiều sổ sách, 1.287 tấm bạt nhựa dùng để quảng cáo cho vay tiền, 7 ống tuýp sắt và giấy tờ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc cho vay.

Qua làm việc 10 người vay tiền của nhóm trên với số tiền 315 triệu đồng, số tiền gốc và lãi họ đã trả là 265,75 triệu đồng. Kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày 11-11-2018 đến ngày 7-1, nhóm đối tượng này đã cho vay 470 lượt với tổng số tiền là 6,396 tỉ đồng.

Vụ việc sau đó được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Tin, ảnh: Đức Anh