Bình Định: Xem xét khởi tố hàng loạt cán bộ "ăn đất" ở Phù Mỹ

16/07/2018 10:58

Sáng 17-6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố một số cán bộ UBND thị trấn Phù Mỹ có dấu hiệu tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, vụ việc này được Công an huyện Phù Mỹ thụ lý theo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ. Tuy nhiên, do số tiền sai phạm lên đến hàng tỉ đồng nên vụ việc đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xử lý theo thẩm quyền.

Khu dân cư thị trấn Phù Mỹ, nơi xảy ra nhiều sai phạm về đất đai

Theo kết luận mới đây của Thanh tra huyện Phù Mỹ, trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm, việc đền bù thu hồi đất xây dựng khu dân cư năm 2014 và tuyến phía Đông chợ Phù Mỹ, một số cán bộ của UBND thị trấn Phù Mỹ đã bồi thường và quyết toán trái pháp luật, chi trả tiền vượt quy định, gây thất thoát hàng tỉ đồng ngân sách. Bên cạnh đó, UBND thị trấn Phù Mỹ còn làm sai lệch hồ sơ xin giao đất. Những cá nhân liên quan đến sai phạm này gồm ông Nguyễn Anh Thu, nguyên chủ tịch; ông Nguyễn Văn Định Hà, chủ tịch; ông Bùi Đức Trọn, cán bộ địa chính; bà Hồ Thị Bích Lệ, nguyên kế toán và bà Trần Thị Nữ, cán bộ thủ quỹ UBND thị trấn Phù Mỹ.

Cụ thể, năm 2014, ông Bùi Đức Trọn tự lập hồ sơ, rồi giả chữ ký của nhiều người dân địa phương bị thu hồi đất quy hoạch khu dân cư để "rút ruột" ngân sách hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, nhiều cá nhân ở địa phương dù không có đất bị thu hồi vẫn được UBND thị trấn Phù Mỹ "ưu ái" đưa vào danh sách bồi thường. Điển hình như trường hợp ông Trương Quốc Vinh dù không có ruộng sản xuất, không trồng hoa màu nhưng UBND thị trấn Phù Mỹ vẫn xác lập hồ sơ bồi thường hoa màu hơn 41 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND thị trấn Phù Mỹ còn thực hiện thanh quyết toán khi chưa chi trả tiền đền bù cho người dân. Cụ thể, các trường hợp gồm bà Nguyễn Thị Nở, ông Nguyễn Văn Sơn, bà Đinh Thị Mao, bà Nguyễn Thị Vân, ông Trần Ngọc Thành, bà Ngô Thị Liên được bồi thường tổng cộng hơn 410 triệu đồng. Trong khi các cá nhân này chưa nhận tiền bồi thường nhưng UBND thị trấn Phù Mỹ vẫn đưa vào diện đã chi trả tiền để thực hiện thanh quyết toán...

Với những sai phạm trên, Thanh tra huyện Phù Mỹ đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ thu hồi số tiền hơn 1,07 tỉ đồng nhập ngân sách Nhà nước, trong đó có 645 triệu đồng bồi thường trái quy định, 416 triệu đồng thực hiện quyết toán trái quy định và chi trả tiền vượt quy định hơn 14 triệu đồng. Trong tổng số tiền phải thu hồi, ông Bùi Đức Trọn chịu trách nhiệm trả lại số tiền hơn 435 triệu đồng và hơn 639 triệu đồng còn lại do bà Trần Thị Nữ chịu trách nhiệm.

Đức Anh