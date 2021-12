Ông Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1975), hộ khẩu thường trú tại khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã trình báo lên Công an phường Thắng Lợi 1 về việc mình vừa bị kẻ giam trộm mất chiếc xe gắn máy BKS 61D1-103.98 màu đen nhám, bên trong cốp xe có hơn 15 chỉ vàng cùng một số giấy tờ.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, người mất xe gắn máy bên trong cốp có hơn 15 chỉ vàng

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, ông Hoàng cho biết tối 15-12, ông đi xe gắn máy nói trên qua nhà một người hàng xóm chơi và dựng xe phía trước nhà người này.

Sau đó, nghe tiếng đề xe, ông liền chạy ra thì phát hiện một thanh niên đi xe của mình còn một thanh niên khác đi xe khác chạy về hướng trường tiểu học Dĩ An rồi mất hút.

Hiện Công an phường Dĩ An, gia đình ông Hoàng và người thân đang tích cực tìm kiếm hai đối tượng nói trên.