Theo đó, thủ phạm bước đầu được cho là Nguyễn Hữu Thủy (29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Nghệ An) và Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Bình Dương), người đã trực tiếp vào nhà bác sĩ P.V.T (33 tuổi, bác sĩ nha khoa có địa chỉ tại KDC Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Đối tượng Thủy và Đông tại cơ quan điều tra.

Được biết, sau khi thụ lý vụ án, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) tập trung toàn bộ lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ dồn lực điều tra phá án.

Sau 72 giờ điều tra, truy tìm hung thủ đến chiều 7-5, các trinh sát đã bắt giữ Đông khi đang lẩn trốn tại TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) còn Thủy cũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và di lý về tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ. Bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.



Làm việc với các cơ quan chức năng, Thủy và Đông khai nhận vào đêm 4-5, do không có tiền tiêu xài, Đông điều khiển xe máy chở Thủy đi rảo quanh các tuyến đường tại khu vực phường An Phú để tìm tài sản trộm cắp.

Khi đi đến trước khu vực khu phố 4 (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì tìm thấy "con mồi", lúc này Thủy đi bộ tìm cách tiếp cận "mục tiêu" còn Đông nổ máy xe chờ sẵn.

Đang "đá nóng" thì bị anh T. phát hiện và chống trả quyết liệt nên Thủy dùng hung khí đâm một nhát vào vùng ngực T. rồi nhanh chóng lên xe Đông chờ sẵn tẩu thoát, T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.