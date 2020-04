Theo đó, Bình Dương được xếp vào một trong các tỉnh, TP thuộc nhóm có nguy cơ thấp với dịch bệnh Covid -19, và trên tinh thần dịch bệnh còn dài nên phải xác định chung sống an toàn cùng với dịch trên từng lĩnh vực. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phân xưởng, nhà máy sản xuất được phép hoạt động phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bình Dương đã cho hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ kể từ 23-4.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP cùng các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 và của UBND tỉnh tại công văn số 1431/UBND-VX ngày 27-3-2020, về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Cụ thể từ ngày 23-4-2020 đến hết ngày 3-5-2020, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục tạm dừng hội họp, tập trung trên 20 người; dừng toàn bộ các nghi lễ tôn giáo; cấm tụ tập trên 10 người bên ngoài công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người và người tại các điểm công cộng.

Tiếp tục đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như: massage, phòng tập thể hình (gym), phòng tập yoga, karaoke, vũ trường, cơ sở du lịch, tham quan, tụ điểm vui chơi, phòng game, giải trí, chiếu phim, quán bia, các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ...Khuyến cáo người dân không nên rời khỏi nhà và di chuyển khi không cần thiết, đeo khẩu trang tại nơi công cộng…



Nhiều dịch vụ không cần thiết sẽ tiếp tục bị đóng cửa để phòng, chống Covid-19.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo tinh thần công văn số 1430/UBND-NC ngày 27-3-2020, của Chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi có chỉ đạo mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, TP cùng các đơn vị có liên quan căn cứ các chỉ đạo của Trung ương, và tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để quyết định thời điểm học sinh đi học trở lại (dự kiến là ngày 4-5-2020) và thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, giảng viên… trên địa bàn tỉnh khi đi học trở lại; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giảng dạy, học tập.

Công an tỉnh phải tăng cường công tác tuần tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp đua xe trái phép, tụ tập đông người gây mất trật tự nơi công cộng.