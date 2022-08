Ngày 10-8 tại TP Dĩ An (Bình Dương), Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022" và sơ kết 2 năm thực hiện mô hình "Khu dân cư an toàn vệ an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy".

Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022" tỉnh Bình Dương diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Cụ thể như diễu hành xe hoa, các tiết mục biểu diễn võ thuật, đồng diễn dưỡng sinh, văn nghệ đặc sắc; tổ chức các hoạt động xã hội, về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách; các hoạt động "Dân vận khéo"; diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", thi tìm hiểu phát luật…

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (V05)- Bộ Công an trao bảng tượng trưng Quỹ "Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết người dân

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết thời gian qua nhiều mô hình quần chúng nhân dân tự nguyện đảm bảo an ninh trật tự được xây dựng trên địa bàn đã góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Cụ thể, 7 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm với 134 đội viên từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ lực lượng Công an TP Dĩ An phát hiện 57 vụ việc với 91 đối tượng vi phạm phát luật. Hay Đề án "xã hội hóa camera an ninh" giúp công an thành phố trích xuất camera, phục vụ điều tra làm rõ 15 vụ phạm tội, 18 vụ tai nạn giao thông trong năm 2022. Địa phương cũng thành lập được 2.028 câu lạc bộ chủ nhà trọ với 6.833 thành viên...

Ông Phạm Văn Bảy còn cho biết TP Dĩ An có 264 thành viên bảo vệ dân phố, 91 thành viên dân phòng, 988 tổ nhân dân tự quản. Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đầu năm đến nay, nhân dân đã cung cấp 191 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn.

Còn theo Công an Bình Dương, mô hình "Khu dân cư an toàn về an, trật tự và phòng cháy chữa cháy" được triển khai thực hiện tại 4 khu dân cư vào năm 2020, đến nay đã xây dựng và nhân rộng tại 9 khu dân cư, đô thị thuộc các địa bàn trong tỉnh.