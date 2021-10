Ngày 17-10, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đang phát thông báo tìm người mất tích là bé Lâm Gia Hưng (SN 2019, ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Theo anh Lâm Gia Đạt (SN 1997, bố của bé Hưng), khoảng 10 giờ ngày 15-10, mẹ bé Hưng (chị Hồ Thị Bích Nhi, SN 1997) và bé chơi trước nhà. Sau khi quay vào trong nhà rồi trở ra, chị Nhi không thấy bé Hưng đâu nữa.

Ngay sau đó, cả nhà tổ chức tìm kiếm đồng thời báo chính quyền địa phương. Đến nay đã gần 2 ngày vẫn chưa có kết quả.

Được biết nơi bé Hưng chơi là khu vực gần rừng cao su, không có camera bên đường nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Trước khi mất tích, bé Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có nền màu trắng, quần màu xanh, đầu không đội nón, chân không mang dép.



Bé Lâm Gia Hưng

Vụ việc đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng báo cáo lên Cục C01 Bộ Công an, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tiến hành truy tìm.

Nếu ai phát hiện bé trai có đặc điểm như trên thì giữ lại và thông báo cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 0913.798.963.

Anh Lâm Gia Đạt cho biết nếu ai thấy bé Hưng ở đâu xin báo theo số điện thoại trên hoặc theo số 03. 88877 921, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.