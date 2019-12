Vụ việc xảy ra vào 6giờ 30 ngày 4-12 trên đường tỉnh lộ 743 đoạn qua phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ôtô xe BKS 61H – 2335, chở khoảng 10 học sinh đến trường tiểu học An Phú (phường An Phú) để học. Khi còn cách cổng trường khoảng 500 mét xe bất ngờ phát cháy, khói bốc lên mù mịt. Tài xế liền dừng xe, mở cửa, học sinh từ trong xe chạy ra tán loạn. May mắn không em nào bị thương.

Chiếc xe chở học sinh gặp sự cố





Phụ huynh và học sinh một phen hốt hoảng

Người dân đã lấy nước cùng tài xế dập tắt đám khói trên xe. Các cháu học sinh được hỗ trợ dẫn vào trường ngay sau đó.

Một phụ huynh cho hay, trên xe không có bình cứu hỏa, tài xế và người dân phải múc từng xô nước ra xử lý sự cố.