Ngày 3-8, tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo thông tin về trường hợp bé gái 7 tuổi ở huyện Đồng Phú bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành.



Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, cung cấp thông tin về bé gái bị bạo hành

Tại buổi họp báo, đại diện UBND huyện Đồng Phú cho biết cháu V.Y.D, sinh năm 2015 tại Nghệ An, sống với mẹ là Lầu Y Lầu (SN 1997) và cha dượng Trần Thanh Tú (SN 1999) ở xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

Chiều 27-7, một người phụ nữ hàng xóm qua nhà bé chơi và cho đồ đã phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm tím, nghi do bị bố mẹ bạo hành nên đã đưa cháu về nhà mình, đồng thời báo Công an xã Tân Hòa.

Nhận được tin, UBND xã Tân Hòa cử Công an xã, các hội đoàn thể đến nhà chị này để đưa bé D. về UBND xã. Đến tối cùng ngày, Công an xã, Công an huyện đã mời mẹ đẻ, bố dượng bé D. lên làm việc, lấy lời khai. Đồng thời, UBND xã Tân Hòa đưa bé D. đến Trung tâm Y tế huyện để thăm khám và cho nhập viện để điều trị vết thương.

Bé D. bị bạo hành với nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể

Qua thăm khám vùng đầu, lưng, mông, hai chân và hai cánh tay có những vết sưng nề bầm tím, hai mông có vết thương rách da, tay và chân có nhiều vết trầy xước. Không có các tổn thương nội tạng.

Khi bắt đầu tiếp nhận cháu bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống hơi ít, cháu kêu đau ở những vết bầm, vết rách da.

Quá trình điều trị đến nay, phần bầm tím ở lưng, tay, chân hết phù nề; xuất huyết dưới da đã khỏi; vết thương ở hai mông đã khô nhưng còn đau nhẹ, cháu bé tỉnh táo, chơi ngoan, ăn ngủ ngon, không sốt. Dự kiến ngày 5-8 cháu ra viện.

Ông Nguyễn Thanh Phương thông tin về vụ việc

Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, cho biết địa phương đã thực hiện các bước trong quy trình hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với bé, như: Đánh giá nguy cơ ban đầu, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tạm thời cho cháu bé; quyết định tạm thời cách ly cháu bé khỏi người gây bạo lực; giao các đoàn thể xã đã chăm sóc cháu trong thời gian cháu điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và sau khi ra viện trở về địa phương.

"Ngoài ra, trong thời gian cháu điệu trị tại Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên cháu"- ông Phương cho hay.

Cũng theo ông Phương, tối 28-7 cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú để điều tra về hành vi hành hạ con; khởi tố Lầu Y Lầu và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú (do người này đang mang thai, nuôi con nhỏ).

Đến ngày 2-8, UBND xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã cấp giấy giới thiệu cho ông V.B.G là bố D. đến để nhận bé về quê chăm sóc, nuôi dưỡng.

Tại buổi họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi rằng người phụ nữ hàng xóm phát hiện cháu bé bị bạo hành và đã đưa về nhà mình, đồng thời báo UBND xã để can thiệp thì có được tuyên dương, khen thưởng hay không, ông Nguyễn Thanh Phương cho biết, thời gian tới sẽ tổ chức tuyên dương khen thưởng người phụ nữ này. Địa phương cũng sẽ tuyên truyền để người dân tham gia tố cáo, lên án những hành vi sai trái.