Thật khó có thể tưởng tượng ổ cờ bạc quốc tế qua mạng lại có thể lớn đến như vậy cho đến khi bị lực lượng công an triệt phá. Nằm trên khu vực có diện tích lên tới 43 ha, mệnh danh là "thành phố" Our City với tòa nhà trung tâm to lớn cùng nhiều căn biệt thự; số đối tượng vận hành đường dây đánh bạc quốc tế được xem lớn nhất từ trước tới nay với khoảng 400 người mang quốc tịch Trung Quốc..., quy mô như vậy nên số tiền đánh bạc, theo xác định ban đầu, cũng cực lớn, lên tới hơn 3 tỉ nhân dân tệ, tức hơn 10.000 tỉ đồng.



Theo như "phân trần" của giới chức địa phương, việc quản lý, kiểm tra, giám sát đối với những người nước ngoài sinh sống trong khu đô thị Our City gặp nhiều khó khăn vì đây là dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài. Chính quyền địa phương có thể trực tiếp nắm bắt, ghi nhận các hoạt động của những người nước ngoài đăng ký tạm trú, song lại không có thẩm quyền quản lý của các cơ quan chuyên ngành...

Đúng là có những cái khó cho chính quyền sở tại trong việc quản lý những người nước ngoài như các đối tượng người Trung Quốc sống trong khu đô thị Our City song điều đó hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta không có cơ quan và cơ chế để quản lý, kiểm tra, giám sát người nước ngoài trong thời gian họ lưu trú tại nước ta.

Những điều này đã được quy định rõ trong các văn bản pháp luật và giao cho các cơ quan hữu trách có thẩm quyền cụ thể. Trong trường hợp trên, thẩm quyền là các cơ quan, đơn vị như Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng, Sở Ngoại vụ TP Hải Phòng... Vì thế, không thể nói là khó nên không giám sát, kiểm tra để dẫn tới không hay biết nhóm đối tượng Trung Quốc hàng trăm người hoạt động phi pháp thời gian dài ở đó.

Lỗ hổng trong vụ đường dây đánh bạc quốc tế hơn 10.000 tỉ đồng ở Hải Phòng không phải lỗ hổng luật pháp mà chính là lỗ hổng trách nhiệm, lỗ hổng năng lực hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh hội nhập và mở cửa hiện nay, việc người nước ngoài đến nước ta du lịch, làm ăn... sẽ ngày càng nhiều. Đi đôi với việc tạo môi trường thông thoáng, thân thiện để thu hút đầu tư và du lịch, cũng rất cần bảo đảm chặt chẽ về an ninh, trật tự. Bởi bên cạnh những người nước ngoài đến đây với mục đích đầu tư kinh doanh, du lịch... cũng sẽ có những đối tượng xấu, tội phạm đến để hoạt động phạm pháp, trục lợi.

Vì thế, cần phải truy cứu tới cùng, bịt ngay lỗ hổng lớn phát lộ từ vụ đường dây đánh bạc quốc tế 10.000 tỉ đồng ở Hải Phòng hay vụ các đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán hàng trăm, hàng tấn ma túy bị triệt phá thời gian qua... Nếu không, khó có thể bảo đảm những vụ nghiêm trọng tương tự không tái diễn trong tương lai.