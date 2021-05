Thời gian vừa qua, 56 con bò của người dân xã Đăk Trôi và Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai bỗng nhiên lăn ra chết đã khiến người nuôi thiệt hại nặng nề về kinh tế.



Gia đình ông Ngap (làng Đắk Ó, xã Kon Chiêng) có 10 con bò bị chết. Theo ông Ngap, ông đã nuôi bò 30 năm qua và đây là lần đầu tiên đàn bò nhà ông bị chết nhiều, dồn dập như vậy. Thường ngày, gia đình ông thả rông cho bò đi ăn cỏ đến tối thì lùa bò về cho ăn thêm rơm khô.

"Tôi không biết nguyên nhân bò chết là vì sao vì bao nhiêu năm qua vẫn nuôi như vậy nhưng không bị chết. Đàn bò này nếu bình thường bán được khoảng 100 triệu, nhưng chết rồi tôi bán vớt vát mỗi con chỉ từ 2-3 triệu đồng" – ông Ngap nói.

Hàng chục con bò của người dân bỗng nhiên lăn đùng ra chết

Ngoài nhà ông Ngap, ở xã Kon Chiêng cũng có nhiều nhà khác có hiện tượng bò chết tương tự với tổng cộng 24 con. Tương tự, tại xã Đắk Trôi cũng có 22 con bò của 18 hộ dân đã bị chết. Số bò chết này đều được nuôi theo cách thả rông.

Theo một cán bộ xã Kon Chiêng, khi bò của người dân bị chết thì nhiều hộ đã làm thịt để ăn. Khi ăn thịt của con bò này thì thấy thịt có vị chát chứ không ngọt như thịt bò bình thường. Do đó, họ nghi ngờ bò ăn phải cây trồng của công ty hoặc người dân đã phun thuốc nên chết. Tuy nhiên, do bò đã bán và ăn thịt hết, cũng không có cơ quan chức năng nào lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra cụ thể nên không có căn cứ để kết luận.



Đã nhiều năm nuôi bò, đây là lần đầu tiên đàn bò ông Ngáp chết nhiều như vậy

Theo bà Trương Thị Đào, Chủ tịch UBND xã Đắk Trôi, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra tình trạng bò chết bất thường như vậy. Sau khi nắm thông tin bò bị chết, UBND xã đã cho cán bộ thú y xuống các làng có bò chết để kiểm tra. Khi đến kiểm tra thực tế thì một số hộ dân có bò bị chết đã mổ thịt hoặc bán nên rất khó để xác định nguyên nhân.



Cán bộ thú y đã xác định trước khi bò chết vẫn ăn uống bình thường. Bò chết đột ngột trong đêm, bụng phình to. Mổ khám 1 con bò chết thì phát hiện trọng bụng có nhiều bao ni-lon. Các hộ khác cũng báo lại những con bò khác khi mổ ra trong bụng cũng có nhiều bao ni-lon. Do đó, chính quyền xã Đắk Trôi đã nhận định nguyên nhân bò chết là do ăn nhiều bao ni-lon, không tiêu hóa được, tắc nghẽn dạ cỏ nên chết.

Theo bà Đào, hiện nay do tình hình khô hạn, nên lượng thức ăn khan hiếm, bà con chăn thả rông, bò nên gặp gì ăn đó nên dễ ăn phải bì ni-lon.

Còn ông Dương Ngọc Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Gia Lai, cho biêt đã tiến hành kiểm tra và mổ khám bò tại các địa phương trên. Qua kiểm tra thì phát hiện trong dạ dày của bò có rất nhiều ni-lon nên dẫn đến bị nghẽn dạ dày, đứng hơi dẫn đến chết.

"Khi không có cỏ nên bò ăn túi ni-lon rồi bị nghẽn dạ dày chết. Vì dạ dày của bò có 4 túi, khi bò ăn phải bao bì ni-lon vào thì không tiêu hóa được, không chuyển qua được các túi để đào thải ra ngoài nên nghẽn dạ và chết" – ông Thanh lý giải.