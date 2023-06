Ngày 30-6, Bộ Công an tổ chức họp báo Thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì họp báo.



Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại buổi họp báo

Trước câu hỏi của phóng viên về đồng tiền ảo Pi, Thiếu tướng Lê Xuân Minh Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra về đồng tiền này. "Đây là một vấn đề rất lớn đối với các hoạt động tín dụng trên không gian mạng, hiện nay chúng ta chưa quản lý được. Phân định từ tiền ảo, tài sản ảo, tiền kỹ thuật số; các phương thức giao dịch trên không gian mạng xuyên biên giới..."- Thiếu tướng Minh thông tin.

Theo Phó Cục trưởng A05, đối với đồng tiền ảo Pi, Cục An ninh mạng phối hợp với công an các địa phương để điều tra. "Sẽ không có hoạt động kinh doanh nào có mức lợi nhuận cao như vậy. Dấu hiệu về các hoạt động lôi kéo, đa cấp như vậy tiềm ẩn rất nhiều rủi ro" - Phó Cục trưởng A05 nêu rõ.

Trước đó, ngày 25-6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hơn 1.000 người có mặt tại buổi offline "Việt Nam GCV 314.159$ Event" được tổ chức tại nhà hàng Dabaco Từ Sơn. Nội dung của chương trình xoay quanh đồng tiền ảo Pi.

Buổi offline "Việt Nam GCV 314.159$ Event" được lan truyền trên mạng xã hội.

Hơn 1.000 người có mặt tại sự kiện này hầu hết đều mặc đồng phục màu tím. Nhiều người cho biết họ phải mua vé với giá vài trăm ngàn đồng để tham dự sự kiện này.

Cộng đồng Pi Network ra đời đầu năm 2019 và rộ lên tại Việt Nam từ 2021. Tuy nhiên, việc giao dịch loại tiền ảo này không được pháp luật nước ta công nhận.