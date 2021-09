Ngày 6-9, bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến "lùm xùm" kêu gọi, quyên góp từ thiện của giới nghệ sĩ thời gian qua.

Theo người phát ngôn của Bộ Công an, việc cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn dịch bệnh, thiên tai là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, đúng với truyền thống dân tộc Việt Nam. Nhà nước rất khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đóng góp vận động, kịp thời mang lại hiệu quả thiết thực cho những người đang cần hỗ trợ.

Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, khi có thông tin tố cáo về việc thiếu minh bạch trong hoạt động từ thiện, cơ quan công an sẽ vào cuộc

Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ấn Xô nhấn mạnh, việc vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng hay bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được pháp luật quy định cụ thể tại nghị định 64 ngày 14-5-2008 của Chính phủ và thông tư hướng dẫn Bộ Tài chính ban hành.

Chánh văn phòng Bộ Công an cũng nêu rõ các quy định hiện hành đều yêu cầu việc vận động, tiếp nhận, phân bổ, sử dụng tiền, hàng đóng góp phải được thực hiện kịp thời, đúng mục đích, đối tượng, minh bạch, công khai. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng hoạt động cứu trợ, thiện nguyện để vụ lợi, nghiêm cấm gian lận, báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt tiền, hàng do các cá nhân, tổ chức quyên góp.

Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định nếu có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền, hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ thì cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý với tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

"Nếu như vậy, khi cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan công an nhận được các chứng cứ, tài liệu như tôi nói ở trên thì chắc chắn là sẽ vào cuộc" - Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh và cho biết thêm hiện nay các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chưa nhận được tố cáo.

Trung tướng Tô Ân Xô cho rằng trong thời điểm hiện nay, dư luận đang quan tâm đến vấn đề minh bạch trong hoạt động từ thiện, nếu ai có chứng cứ, tài liệu gửi cho cơ quan điều tra tại địa phương hoặc các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thì cơ quan công an sẽ vào cuộc, đảm bảo đúng quy định.

Đại diện Bộ Công an cũng nhấn mạnh khi chưa có thông tin tố cáo, cơ quan công an vẫn sẽ chủ động nắm thông tin để đảm bảo an ninh trật tự xã hội. "Nếu việc đó có dấu hiệu gây bất ổn xã hội thì chúng tôi sẽ xử lý" - Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định.

Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng cho biết đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14-5-2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc thiếu minh bạch trong giải ngân tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Thậm chí, một số nghệ sĩ kêu gọi từ thiện hàng trăm tỉ đồng bằng tài khoản cá nhân, dư luận vẫn băn khoăn về tính minh bạch khi giải ngân số tiền lớn này. Trong khi đó, các quy định quản lý về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền từ thiện vẫn còn những khoảng trống.

Trước đó vào tháng 5-2021, nghệ sĩ Hoài Linh cũng thừa nhận chậm giải ngân số tiền hơn 14 tỉ đồng mà trước đó đã kêu gọi để hỗ trợ người dân miền Trung. Hoài Linh đứng ra kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện từ thời điểm năm 2020, nhưng đến tháng 5-2021, sau một số "lùm xùm" trên mạng, nghệ sĩ Hoài Linh đã thừa nhận chưa giải ngân số tiền này. Sau đó không lâu, nghệ sĩ Hoài Linh cùng ê-kíp của mình đã giải ngân "cấp tốc" số tiền này.