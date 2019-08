Qua xác minh ban đầu, những người phạm tội và bị hại đều là công dân Trung Quốc, chưa có bị hại người Việt, nên căn cứ theo hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và được sự đồng ý của viện kiểm sát, công an đã bàn giao những người này cho cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định.



Tin-ảnh: M.Chiến

Ông Quang cho biết cơ quan công an đang làm rõ những công ty du lịch đưa khách vào nhưng không quản lý, không khai báo, đồng thời kiến nghị xử lý hành chính hoặc hình sự nếu có đủ căn cứ, làm sao để ngăn chặn các kẽ hở. Người phát ngôn của Bộ Công an cũng thông tin thêm về vụ án liên quan Công ty Nhật Cường. Theo đó, quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phải thu thập tài liệu liên quan đến các đơn vị chức năng của TP Hà Nội. Đây là hoạt động để làm rõ vi phạm nếu có.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng - tổ chức đám cưới rình rang cho con trai, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết cơ quan này chưa nhận được báo cáo cụ thể về vụ việc. Nếu vi phạm quy định trong tổ chức cưới, tang ở địa phương thì vi phạm đến đâu xử lý đến đó.

"Hiện rất nhiều địa phương có vi phạm trong vấn đề này, chúng tôi sẽ làm việc với Sóc Trăng và xem xét cụ thể" - ông Thừa nhấn mạnh.