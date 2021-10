Ngày 7-10, bà Thái Thị Hải Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An - cho biết đơn vị này đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu, tường trình liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn trong đợt cứu trợ lũ lụt năm 2020.



Trước đó, Ủy ban MTTQhuyện Hưng Nguyên có văn bản xác nhận ca sĩ Thủy Tiên đến phát tiền cứu trợ lũ lụt cho huyện này vào ngày 3-11-2020. Huyện Hưng Nguyên có 458 hộ gia đình ở 7 xã được nhận cứu trợ, mỗi suất 5 triệu đồng, riêng có 1 suất 10 triệu và 1 suất 30 triệu đồng. Tổng số tiền người dân huyện Hưng Nguyên nhận được từ ca sĩ Thủy Tiên là 2,32 tỉ đồng.



Theo bà Châu, trước khi vơ chồng Thủy Tiên về trao tiền cho người dân, các cơ quan chức năng của huyện Hưng Nguyên đã phối hợp lựa chọn những hộ dân thực sự khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt gây ra, để lập danh sách nhận hỗ trợ. Danh sách người dân nhận tiền hỗ trợ được lập từ xóm, xã và có phiếu nhận cụ thể. Người dân của xóm, xã nào nhận tiền thì được xóm, xã đó quản lý và phát phiếu để tránh nhầm lẫn, sai sót hoặc phát thừa.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cho người dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vào tháng 11-2020. Ảnh: Báo Nghệ An

Cùng ngày, ông Lê Thiết Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - cho biết đơn vị này cũng đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ lũ lụt của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn năm 2020. Địa phương này đã giao cho các xã, xóm có người dân nhận tiền từ đoàn của ca sĩ Thủy Tiên rà soát lại danh sách, thông tin, số tiền nhận được để có cơ sở báo cáo Bộ Công an.

Trước đó, vào tháng 11-2020, đoàn từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên đã về huyện Thanh Chương trao quà cho hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt với tổng số tiền 5,189 tỉ đồng. Ngoài ra, huyện này còn được ca sĩ Thủy Tiên tài trợ 1,5 tỉ đồng xây dựng 2 cầu dân sinh bị sập do lũ lụt, tặng 10 xuồng cứu hộ trị giá 200 triệu đồng cho các xã thường xuyên bị ngập lụt.