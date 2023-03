Để đến Bồ Đào Nha, du khách cần xin visa Schengen có hiệu lực với 26 nước thuộc khối châu Âu. Qua tìm hiểu, nếu bay trực tiếp từ Việt Nam qua Bồ Đào Nha thì vé có thể cao hơn so với bay qua Ý hay Đức và Hungary. Do đó, tôi quyết định từ Việt Nam qua Hungary, bay qua Ý và Lisbon, rồi ngồi tàu qua Porto. Thoạt nghe vất vả, song tôi đã tiết kiệm được kha khá và có dịp đi vòng quanh các thành phố khác của châu Âu vì visa Schengen giúp việc di chuyển rất tự do và dễ dàng.