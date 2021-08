Ngày 22-8, trước thời điểm 0 giờ ngày 23-8 khi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở mức độ cao hơn, mạnh hơn "ai ở đâu ở đó" đối với thị trấn Long Hải và 3 ấp của xã Phước Hưng (huyện Long Điền), trung đoàn Minh Đạm thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã điều động 102 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đưa lương thực, thực phẩm đến tận nhà các hộ dân trong khu vực này.



Các chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm vận chuyển nước uống vào khu vực phong toả thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

Số hàng hóa, lương thực, thực phẩm gồm gạo, thịt, rau, củ, các loại gia vị… được Sở Công thương phối hợp với UBND huyện Long Điền và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phân phối đủ cho 9.258 hộ người dân thị trấn Long Hải và 300 hộ người dân xã Phước Hưng trong 7 ngày, tổng gần 300 tấn. Bình quân một hộ 4 người sẽ được phát 11,2kg gạo, 2,8kg thịt, 1 lít dầu ăn, 1kg đường, 200g bột ngọt, nửa lít nước mắm kèm một thùng nước uống.

Sau khi phát lương thực, thực phẩm, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn Minh Đạm tiếp tục được huy động trực chốt bảo vệ tại các khu, tổ dân cư và thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý người dân ra khỏi nhà không có lý do.

Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao nhiệm vụ cho 25 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ thuộc BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, địa bàn, các đường mòn trên biên giới tại thị trấn Long Hải nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý không cho người, phương tiện lên, xuống mép nước tại các khu vực bờ biển, bãi ngang từ Mũi Kỳ Vân, thị trấn Long Hải đến khu vực bờ kè thuộc ấp Phước Lộc, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Lương thực, thực phẩm được chuyển đến người dân đủ cho 7 ngày, sau khi thị trấn Long Hải áp dụng Chỉ thị 16 ở mức cao hơn

Cùng ngày, nhằm tiếp tục hỗ trợ công an thị trấn Long Hải, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tăng cường 170 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trong thời gian vừa qua, công an tỉnh đã tăng cường nhiều đợt cho thị trấn Long Hải, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, công an tỉnh quyết định tiếp tục tăng cường thêm nhân lực nhằm siết chặt hơn nữa, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự cũng như kiểm soát chặt chẽ hơn để "ai ở đâu ở đó" trong những ngày tới.

Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu động viên cán bộ, chiến sĩ lên đường tăng cường cho Long Hải

Đại tá Bùi Văn Thảo - Giám đốc Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ và nhấn mạnh, đợt tăng cường lực lượng lần này lớn nhất kể từ khi có dịch, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc dập dịch thành công.