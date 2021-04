Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chiều nay 20-4 vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc giải quyết tình trạng ùn ứ tại nhà ga hành khách quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay Tân Sơn Nhất)



Theo đó, trong các ngày 15 và ngày 16-4 năm 2021, tại nhà ga hành khách quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra tình trạng ùn ứ hành khách trong nhà ga gây bức xúc và tạo dư luận không tốt với hành khách, làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách khi tham gia bằng đường hàng không.

Hàng ngàn hành khách phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ làm thủ tục soi chiếu an ninh… ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Lam Giang

Để đảm bảo được chất lượng dịch vụ cho hành khách tham gia bằng đường hàng không và trong giai đoạn sắp vào thời điểm nhu cầu đi lại của hành khách tăng nhanh vào dịp Lễ 30-4 và 1-5, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát công tác điều phối slot, điều chỉnh số lượng slot vào các khung giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, phân bổ dàn đều slot trong tất cả khung giờ để tránh ùn tắc tại sân bay.

Chỉ đạo các Cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bay, công tác chuẩn bị của các chuyến bay, tình trạng chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không; xử lý nghiêm đối với các hãng hàng không không thực hiện hoặc thực hiện không đúng slot đã được cấp; ý thức trách nhiệm tác phong, giao tiếp của nhân viên hàng không đảm bảo theo đúng quy trình.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, thông tin tới hành khách về chuyến bay, thời gian làm thủ tục hàng không,....và việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 một cách đầy đủ và kịp thời.

Bộ yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng và thực hiện phương án khai thác sân bay như bố trí khu vực đưa, đón hành khách phù hợp; sử dụng máy soi chiếu an ninh linh hoạt; bố trí đầy đủ nhân lực đảm bảo an ninh, an toàn và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách,….

ACV chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không thực hiện đúng trách nhiệm và nhiệm vụ được giao trong quá trình làm việc. Khẩn trương huy động và tăng cường nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ hành khách làm thủ tục hàng không nhanh chóng, hiệu quả và chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cần sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin chuyến bay cho hành khách tại cảng hàng không để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền cho hành khách nằm bắt về thông tin của chuyến bay, thời gian làm thủ tục hàng không, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh hàng không và phòng, chống dịch Covid-19 một cách đầy đủ và kịp thời.

Cục yêu cầu ACV đẩy nhanh các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T3 và sân đỗ máy bay.

Cục yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam xây dựng, điều hành lịch bay đảm bảo phù hợp với slot đã được cấp tại sân bay Tân Sơn Nhất; thực hiện bán vé theo đúng slot đã được cấp; không được hủy chuyến, dồn chuyến, thay đổi giờ bay vì lý do chủ quan.

Các hãng thực hiện mọi giải pháp và có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với hạ tầng sân bay, có phương án dự phòng về nhân sự, máy bay khai thác nhằm giảm tình trạng chậm, hủy chuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển trong điều kiện chậm, hủy chuyến.

Các hãng cần tuyên truyền, thông báo và bố trí nhân viên hỗ trợ hướng dẫn cho hành khách tham gia bằng đường hàng không về thông tin của chuyến bay, thời gian làm thủ tục hàng không và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh hàng không và phòng, chống dịch Covid-19 một cách đầy đủ và kịp thời.

Hãng hàng không chịu trách nhiệm chính trong việc lưu giữ thông tin cần thiết của hành khách (như số điện thoại, địa chỉ liên hệ,…) để phục vụ công tác truy vết và phòng chống dịch Covid -19 theo yêu cầu của các cơ quan y tế (nếu có), đảm bảo hành khách chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trước khi lên máy bay.