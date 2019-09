Ngày 26-9, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai cho biết đã cử cán bộ tham gia tổ điều tra sự cố để giám định nguyên nhân sự cố công trình tại đoạn Km10+200 - K10+350 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai.



Bộ GTVT đã thành lập tổ công tác điều tra sự cố đường 250 tỉ vừa hoàn thành đã nứt toác



Tổ điều tra sự cố được Bộ GTVT thành lập do ông Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông làm tổ trưởng và 11 thành viên khác đại diện cho các cơ quan, sở, ngành liên quan và UBND huyện Chư Sê. Trong số này còn có ông Tống Trần Tùng, tổ cố vấn kỹ thuật Bộ trưởng.



Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết thì Tổ trưởng quyết định mời thêm các thành viên và tổ chức có năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ.



Tổ điều tra sự cố sẽ thực hiện giám định nguyên nhân sự cố công trình theo nội dung quy định tại khoản 3, Điều 49, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12-5-2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.



Đại biểu Đinh Duy Vượt, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai (đội mũ xanh) thị sát công trình hư hỏng



Tổ điều tra phải báo cáo giám định nguyên nhân sự cố và các tài liệu liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.



Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chư Sê dài 10,8 km, với tổng mức đầu tư là 250 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư. Dự án mới hoàn thành cách đây không lâu, chưa được bàn giao nhưng vào ngày 3-9 đã hư hỏng, sụt lún và nứt toác nền, mặt đường tại đoạn do Công ty cổ phần 471 (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) thi công.