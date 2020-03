Liên quan tới thông tin về việc một công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay Kuala Lumpur khi quá cảnh từ Macau về Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết ngay sau khi nhận được thông tin từ vợ của công dân này, tối ngày 21-3, Đại sứ quán đã gặp công dân và thực hiện các biện pháp hỗ trợ công dân cần thiết.



Do hiện nay hầu như không còn đường bay từ Kuala Lumpur về Việt Nam do ảnh hưởng của Lệnh hạn chế di chuyển của chính quyền sở tại (từ ngày 18 đến 31-3-2020), Đại sứ quán sẽ hỗ trợ cho công dân trong thời gian lệnh hạn chế và tiếp tục tìm kiếm các chuyến bay phù hợp giúp công dân được về nước trong thời gian sớm nhất.

Ảnh hộ chiếu của anh Hà Vĩ Lâm - Ảnh: NVCC (Báo Thanh niên)

Đại sứ quán khẳng định từ ngày 18 đến ngày 21-3, Đại sứ quán không nhận được cuộc gọi và email nào của công dân, cũng như thân nhân của công dân nói trên. Qua trao đổi với vợ của công dân, Đại sứ quán được biết công dân đã gọi vào số máy bàn của Đại sứ quán (không phải số đường dây nóng bảo hộ công dân), hiện không có người trực do cán bộ Đại sứ quán phải làm việc tại nhà do Lệnh hạn chế di chuyển vì dịch Covid-19 của Malaysia, đồng thời gửi email vào địa chỉ cũ, hiện không còn hoạt động (địa chỉ email hiện đang sử dụng của Đại sứ quán là vnemb.my@mofa.gov.vn).

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp tục giữ liên lạc với công dân nói trên, thực hiện các biện pháp hỗ trợ công dân cần thiết trong quá trình công dân lưu trú tại Malaysia. Bộ Ngoại giao hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước tìm biện pháp tháo gỡ, tránh xảy ra những vụ việc tương tự.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Bộ Ngoại giao đã liên tục cập nhật thông tin và đưa ra các khuyến cáo công dân Việt Nam về việc đi lại, đặc biệt là lưu ý công dân cần thường xuyên kiểm tra, cập nhật quy định của nước sở tại và các hãng hàng không, đảm bảo có đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để thực hiện chuyến đi (đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có). Trường hợp không có đầy đủ giấy tờ cần thiết có thể bị phía nước ngoài từ chối cho quá cảnh hoặc xuất nhập cảnh.

Trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân được đăng tải trên website chính thức của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84.981.84.84.84.

Trước đó, báo chí đưa tin một nam công nhân người Việt bay từ Macau quá cảnh qua Malaysia để về Việt Nam thăm con đang nhập viện đã bị kẹt lại ở sân bay Malaysia từ 18-3 đến nay, đang cầu cứu khắp nơi mong được về nước. Đó là anh Hà Vĩ Lâm (30 tuổi, địa chỉ tại Việt Nam ở phường 8, quận 11, TP HCM) cho biết, anh từ Macao bay quá cảnh Malaysia để về Việt Nam.

Do các hãng hàng không dừng vận chuyển từ Malaysia về Việt Nam, nên anh Lâm đang bị kẹt lại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur từ ngày 18-3 tới nay. Anh đã cố gắng liên lạc với Đại sứ quán mong giúp đỡ nhưng không gọi được điện thoại, cũng chưa nhận được mail phản hồi. Dù anh tìm mọi chuyến bay cũng như cách di chuyển khác để về nhưng đều vô vọng. Anh cho biết do vợ mới sinh con thiếu tháng, bé trai mới được 7 ngày nhưng đã phải mổ cấp cứu, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, nên mới mạo hiểm về để trông nom vợ con, nhưng do chính sách cấm biên thay đổi nên chuyến bay quá cảnh về bất ngờ bị huỷ.