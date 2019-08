Ngày 1-8, trả lời báo chí về quá trình làm rõ vụ việc bị can Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tử vong, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vào cuộc điều tra.

Ông Trần Bắc Hà khi còn đương chức

Theo ông Quang, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang chủ trì khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của bị can Trần Bắc Hà. "Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ đến cơ quan báo chí"- ông Quang cho hay.

Ông Trần Bắc Hà được xác định tử vong trong trại giam vào ngày 18-7. Trước đó, vào tháng 11-2018, ông Trần Bắc Hà đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng BIDV, theo Điều 206 Bộ Luật Hình sự 2015.

Vào cuối tháng 6-2018, tại kỳ họp 27, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy BIDV và các cá nhân liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 26 của ủy ban.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà - nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV.