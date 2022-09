Sau cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các bộ, ngành cùng 8 địa phương có nguy cơ ảnh hưởng bão số 4 (Noru), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Lê Minh Hoan đã tới kiểm tra công tác phòng chống bão tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.



Bộ trưởng Lê Minh Hoan (đội mũ trắng) kiểm tra tại âu thuyền Phú Hải.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đến kiểm tra công tác di dời dân, bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản tại khu tái định cư Tân Thanh và thôn 14, xã Quảng Công, Quảng Điền. Theo báo cáo của UBND xã Quảng Công, đến thời điểm hiện tại, xã đã hoàn thành công tác di dời dân ở vùng trọng điểm thuộc khu vực sát biển đến các công trình kiên cố trên địa bàn với 55 hộ 99 nhân khẩu. Đồng thời, các lực lượng địa phương đã triển khai giúp dân gia cố bờ bao, màn lưới đối với 50 ha nuôi trồng thủy sản thấp trũng, ứng phó với bão số 4.

Tiếp đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đến kiểm tra nơi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại âu thuyền Phú Hải, huyện Phú Vang. Tại đây, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã nghe báo cáo tình hình tàu thuyền ngư dân vào neo đậu. Bộ trưởng lưu ý về tình trạng ngư dân ở lại trên tàu để trông coi, tát nước khi bão đang vào, rất nguy hiểm đến tính mạng. "Các tàu cá vào cảng neo đậu tương đối an toàn nhưng phải tuyệt đối yêu cầu ngư dân rời khỏi tàu. Ven biển do kết hợp triều cường, sóng biển cao trong khi kết cấu hạ tầng, nhà cửa chúng ta còn yếu nên cần tăng cường theo dõi, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân. Khu vực miền núi liên quan đến sạt lở, đứt gãy địa chất không theo quy luật nên cần chủ động, đảm bảo thông tin liên lạc chặt chẽ, xuyên suốt" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh

Tỉnh Thừa Thiên – Huế có 2.062 phương tiện/11.350 lao động hoạt động khai thác thủy sản. Trong đó có 613 phương tiện tàu thuyền khai thác biển, còn lại là thuyền bãi ngang, ven biển, ghe thuyền đầm phá. Đến nay, công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra tại âu thuyền Phú Hải

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết qua kiểm tra trực tiếp công tác chỉ đạo phòng chống bão số 4 tại Quang Ngãi, Quảng Nam, TP Đà Nẵng cho thấy các địa phương đã bám sát địa bàn, chỉ đạo chặt chẽ. Hiện ngoài biển còn 9 tàu cá Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bình Định đang di chuyển về phía Nam tránh bão nhưng cần lưu ý, theo dõi sát sao đề phòng ngư dân "nấn ná" ở vùng nguy hiểm.