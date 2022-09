Hai ngày nay, rất nhiều chủ các khu villa, nhà nghỉ, khách sạn; chủ các ngôi nhà có nhiều phòng còn trống tại tỉnh Quảng Nam đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc sẵn sàng hỗ trợ người dân và du khách đến tránh bão miễn phí.



Sáng 27-9, chị Phan Thị Thúy Vân, quản lý Villa Mi An (số 30 Nguyễn Tuân, TP Hội An), cho biết từ chiều 26-9, các khu villa do đơn vị quản lý đã có thông báo mở cửa đón người dân vào cư trú miễn phí để tránh bão.

Chủ các khu villa ở Hội An đăng bài viết chia sẻ địa chỉ trú bão miễn phí cho người dân và du khách

Hiện cơ sở 1 đã có khoảng 20 người dân đến trú bão, còn cơ sở 2 tại số 30 Nguyễn Tuân vẫn còn 7 phòng trống, có thể giúp đỡ thêm khoảng 20 người dân, du khách. Mọi người có thể liên hệ số 0905077772 của chị Vân hoặc 0899884088 (gặp chị Vân) để đăng ký.

"Trong Villa đã có sẵn mì gói và nước suối, gia vị cơ bản để mọi người có thể nấu sơ món ăn. Ưu tiên cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, ở trong khu vực ảnh hưởng bão. Bà con có đèn pin, đèn bão dự phòng hay đồ ăn khô vui lòng mang theo vì bên villa chưa chuẩn bị điện dự phòng/máy nổ. Nếu bà con chưa chuẩn bị được đủ đồ ăn đừng ngại thông báo cho villa hỗ trợ nhé" – bài đăng của tài khoản Mai Trang Nguyen (chủ các khu villa tại Hội An) khiến mọi người cảm thấy ấm lòng.

Người dân tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên được đón vào tránh bão tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, trên địa bàn TP có 7 khách sạn, villa thông báo có bố trí chỗ ở miễn phí cho bà con và du khách trên địa bàn để tránh bão. Ông Sơn cho biết đến thời điểm này, Hội An đã cơ bản triển khai xong công tác sơ tán dân.

Chỗ ở cho bà con tránh bão được Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An chuẩn bị chu đáo

Tại huyện Duy Xuyên, chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) cũng có thông báo về việc tiếp nhận bà con vào ở miễn phí để tránh bão. Ông Trần Văn Siêm, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên), cho biết tới trưa 27-9, địa phương đã phối hợp với doanh nghiệp đưa 50 hộ với trên 200 nhân khẩu vào trú bão tại Hoiana.

Các suất ăn Hoiana phục vụ người dân tránh bão

Ông Steve Wolstenholme, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hoiana, cho hay đơn vị đã chuẩn bị gần 100 phòng, bao gồm phòng vệ sinh riêng, chăn đệm và nước sạch, đảm bảo đủ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho người dân. Ngoài phòng ở, Hoiana cũng sẽ cung cấp đầy đủ bữa ăn cho tất cả người dân đến trú tránh bão tại Hoiana trong những ngày tới. Dự kiến Hoiana sẽ tiếp đón thêm khoảng 200 người dân đến từ hai xã trong khu vực dự án đến trú bão.

Tại TP Tam Kỳ, Công ty CP Thương mại Bất động sản Tây Bắc cũng có văn bản gửi UBND TP Tam Kỳ, UBND phường Tân Thạnh về việc chủ động hỗ trợ bà con nằm trong vùng triển khai dự án ứng phó bão số 4 và thiên tai trong các tháng còn lại của năm 2022.

Nhiều địa điểm trú bão miễn phí cho người dân ở Tam Kỳ được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo đó, doanh nghiệp này cho biết đã liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ khách sạn trên địa bàn thành phố để bố trí chỗ ở cho bà con khi cần thiết tại nhà nghỉ Hoàng Vy (địa chỉ số 53 đường Lê Quý Đôn, TP Tam Kỳ); nhà nghỉ Bình Minh (số 59 Lê Quý Đôn, TP Tam Kỳ).

Ngoài ra, nhiều nhà dân hay khu tập yoga tại số 46 Đỗ Thế Chấp (phường An Sơn), 326 Huỳnh Thúc Kháng cũng thông báo sẵn sàng tiếp nhận người dân tới trú bão.