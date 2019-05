Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Tây Ninh lưu ý chống buôn ma túy

07/05/2019 21:16

Chiều 7-5, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Tây Ninh.



Báo cáo với Bộ trưởng, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết thời gian qua, tỉnh này đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tín dụng đen, cờ bạc qua hình thức game bắn cá. Qua đó, ngăn chặn được hoạt động phức tạp của các băng, nhóm cho vay lãi nặng, kéo giảm tội phạm hình sự, điều tra khám phá án đạt tỉ lệ cao; bắt được nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn, có vụ lên tới 4,3 kg.

Bộ trưởng Tô Lâm tại Tây Ninh

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh thời gian qua. Bộ trưởng nhấn mạnh với địa bàn có đường biên giới kéo dài 240 km, Công an Tây Ninh cần lưu ý tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, nạn buôn lậu và tội phạm về ma túy.

Buôn lậu qua đường biên Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là buôn bán ma túy cần được giám sát chặt chẽ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian qua, tại TPHCM, cơ quan chức năng đã bắt được hàng loạt vụ vận chuyển ma túy với trọng lượng lớn. Việt Nam đang đối mặt nguy cơ biến thành nơi trung chuyển ma túy, vì vậy cần siết chặt việc giám sát tại đường biên, cửa khẩu, bến cảng.

Như Phú