Đến 12 giờ trưa 16-12, Trạm thu phí BOT Quốc lộ 26 tại xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - gọi tắt là BOT Ninh Xuân) vẫn buộc phải xả trạm, không thể thu phí vì hàng chục xe tải chở hàng của người dân dừng xe phản đối việc thu phí của trạm này.



Ghi nhận thực tế, tại Trạm BOT Ninh Xuân hướng từ Ninh Hòa đi Đắk Lắk, một xe tải dừng tại làn thu phí đậu sát Trạm BOT Ninh Xuân. Trong khi đó, hai đầu trạm thu phí hàng loạt xe tải nổi đuôi nhau thành hàng dài phản đối.

Một phương tiện đỗ xe ngay trạm thu phí vì cho rằng "hư hỏng"- ảnh KỲ NAM

Cơ quan chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và chính quyền thị xã Ninh Hòa cũng có mặt để giải tỏa ách tắc giao thông, bảo đảm thông suốt Quốc lộ 26 nhưng vẫn không thể giải phóng khu vực trạm.

Theo anh Nguyễn Chí Hiếu, một tài xế xe tải ở xã Ninh Xuân, trước đây xe đi vào thị xã này không tốn phí nhưng nay mỗi lần đi phải tốn 40 ngàn đồng, đi về hết 80 ngàn đồng khiến chi phí vận tải tăng lên. Chỉ riêng 1 thị xã nhỏ bé như Ninh Hòa, trước đây đã có Trạm thu phí Ninh Lộc, nay lại thêm Trạm thu phí Ninh Xuân, dân không thể chịu nổi. Người dân cũng đề nghị Trạm BOT Ninh Xuân di dời đặt tại đường tránh chứ không thể đặt ở đường độc đạo như hiện nay.

Người dân tụ tập tại Trạm thu phí BOT Quốc lộ 26 Ninh Xuân - ảnh KỲ NAM

Ông Phan Xuân Hạnh, Trạm trưởng Trạm thu phí Ninh Xuân, cho rằng trước khi đi vào hoạt động đã xin ý kiến đến các Bộ, ngành, chính quyền địa phường, trong đó miễn, giảm phí cho hơn 2.950 ô tô qua Trạm thu phí Ninh Xuân. Đây là những phương tiện của 19 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, nằm trong bán kính 10km tính từ trạm thu phí. Tuy nhiên, từ 0 giờ ngày 16-12 khi trạm bắt đầu thu phí thì người dân đã tập trung phản đối. Đến trưa nay, trạm này hầu như phải đóng mở liên tục, không thu được phí. Dù đã xả trạm nhưng nhiều xe vẫn không đi, vẫn dừng để phản đối.

Bảng giảm giá cho xe tại địa phương, phương tiện loại 1 được miễn phí, các loại 2-5 giảm 40% - ảnh KỲ NAM

"Trước mắt, chúng tôi đã báo cáo tình hình đến UBND tỉnh Khánh Hòa, cơ quan chức năng để có hướng xử lý"- ông Hạnh cho biết.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk, sáng cùng ngày, hàng chục người dân sống quanh Trạm thu phí Ea Đar, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cũng đưa phương tiện ra khu vực này để phản đối việc chủ đầu tư Công ty ổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 bắt đầu thu phí.

Theo những hộ dân này, những hộ dân sống xung quanh mặc dù chủ đầu tư đã giảm giá vé nhưng vẫn còn cao. Một ngày nhiều người đi qua đây 5-6 lần với giá vé như hiện này thì mất gần 200.000 đồng.

Vụ việc khiến các phương tiện qua khu vực này bị ùn ứ. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống vận động, giải thích để người dân hiểu nhưng tình hình chưa thuyên giảm.

Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Trưởng công an huyện Ea Kar, cho biết khi xảy ra sự việc đã cử cán bộ xuống đảm bảo an ninh trật tự. "Sáng nay một số trường hợp kêu gọi người dân phản đối trạm thu phí gây mất an ninh trật tự, công an huyện đã cử lực lượng xuống đảm bảo an ninh. Công an đang phối hợp với lực lượng chức năng giải thích cho người dân hiểu và giải tán", thượng tá Dân nói.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông có mặt để xử lý vụ việc tại Trạm thu phí BOT Quốc lộ 26 Ninh Xuân - ảnh KỲ NAM

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ, với mức thu thấp nhất là 18.000 đồng/lượt, cao nhất 120.000 đồng/lượt.

Clip Trạm thu phí BOT Quốc lộ 26 tại xã Ninh Xuân thất thủ ngay ngày đầu thu phí - Clip KỲ NAM

Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc thu phí trên nhằm hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 26 đoạn qua hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự án này đầu tư xây dựng, nâng cấp khoảng 48 km; trong đó đoạn nằm trên địa phận tỉnh Khánh Hòa dài 18,5 km, đoạn nằm qua tỉnh Đắk Lắk dài 29,5 km. Dự án có tổng mức đầu tư 814 tỉ đồng. Thế nhưng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 được thu phí trong 23 năm tám tháng.