Liên quan đến ca bệnh Covid-19 đầu tiên nhiễm biến thể Omicron, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Bệnh nhân được chẩn đoán Covid-19 không triệu chứng, nguy cơ thấp.



Cách ly chặt chẽ, cẩn trọng

GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, cho biết bệnh nhân này đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh. Hiện bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Với 165 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam, tất cả đều được cách ly tập trung. "Bộ Y tế đã có công điện gửi các địa phương có người đi cùng chuyến bay để thực hiện quản lý theo quy định. Như vậy, đến thời điểm này thì đây là ca bệnh xâm nhập. Với các biện pháp quản lý người nhập cảnh chặt chẽ thì không có khả năng lây lan ra cộng đồng" - GS Lân thông tin.

Cũng theo GS Lân, thời gian qua, Việt Nam đã triển khai hệ thống giám sát các trường hợp mắc Covid-19 bất thường, các trường hợp hội chứng cúm lây lan nhanh hay có thể nặng, biến đổi bất thường để chuyển về các Viện Pasteur/Viện Vệ sinh dịch tễ giải trình tự gen để phát hiện biến chủng Omicron.

Nhân viên y tế thăm khám cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại Khu Hồi sức, Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 quận 11, TP HCM Ảnh: HẢI YẾN

Tại hội thảo khoa học "Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm tử vong do Covid-19 do Bộ Y tế tổ chức sáng 29-12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết đến nay về cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi bước vào thực hiện "thích ứng an toàn, linh hoạt và phòng chống dịch hiệu quả", số ca mắc Covid-19 tại một số địa phương gia tăng, nhiều trường hợp phát hiện qua sàng lọc khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Vì thế, việc giám sát vùng nguy cơ cao để bảo đảm phát hiện sớm các ca mắc là rất cần thiết, từ đó cách ly, điều trị và có giải pháp xử trí phù hợp, góp phần hạn chế trường hợp tử vong.

Tại hội thảo, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết trong số ca mắc Covid-19 tại nước ta có 6% là bệnh nhân nặng; 8,3% ở mức trung bình; tỉ lệ bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng cao nhất với 85,7%.

TP HCM: Ca mắc mới giảm liên tiếp

Tính đến ngày 28-12, TP HCM có 501.288 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Hiện thành phố đang điều trị gần 8.000 bệnh nhân. Theo thống kê của ngành y tế thành phố, trong tuần qua, số ca mắc mới đã giảm dưới 1.000 ca mỗi ngày. Cụ thể, từ ngày 22-12 đến nay, lần lượt là: 979, 787, 679, 885, 544, 560 và 671.

ThS-BS Phạm Minh Huy, Trưởng Khoa hồi sức 2B, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết trong 2 tuần qua, số lượng bệnh nhân mới nhập viện có chiều hướng giảm. Bệnh nhân tại các bệnh viện tầng 1, tầng 2 chuyển nặng, phải hội chẩn chuyển tầng 3 cũng giảm hẳn. Tuy nhiên, dù số ca mới giảm bớt nhưng bệnh nhân nặng còn từ trước vẫn khá nhiều. Hai khoa ICU với 90 giường hiện đang chăm sóc cho hơn 80 bệnh nhân. Do đó, BS Huy cũng lo ngại sau các dịp lễ, Tết tập trung đông người, bệnh nhân có thể tăng trở lại.

Tương tự, ghi nhận tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16 (phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM) số lượng bệnh nhân nhập viện giảm nhưng tỉ lệ chuyển nặng và tử vong không giảm mà chỉ ở mức thể hiện biểu đồ nằm ngang.

BS CKII Huỳnh Văn Bình, Trưởng Khoa hồi sức tích cực - Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16, cho biết cần phải nhìn vào tổng thể mới đánh giá được số ca bệnh tăng hay giảm. Các ca bệnh nặng tập trung chủ yếu ở những bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, chạy thận, bệnh tim chuyển nặng… chiếm khoảng 80%-95%. Tại đây đang điều trị 400 bệnh nhân, trong đó có 200 bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU). "Số bệnh nhân nặng vẫn không giảm nên nhân lực chăm sóc các bệnh nhân này vẫn còn thiếu. Những bệnh nhân Covid-19 có bệnh lý kèm theo phải kết hợp với nhiều chuyên khoa mới bảo đảm chăm sóc bệnh nhân giảm tỉ lệ tử vong" - bác sĩ Bình nói.