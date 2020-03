Từ 13 giờ trưa 1-3, hai sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP HCM) ngừng đón các chuyến bay từ Hàn Quốc. Các chuyến bay dự kiến đến 2 sân bay lớn nhất cả nước này được nhà chức trách hàng không yêu cầu chuyển hướng hạ cánh đến 2 sân bay được chỉ định là Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cần Thơ (TP Cần Thơ).



Chiều và tối 1-3, những chuyến bay đầu tiên chở khoảng 1.000 hành khách người Việt Nam và nước ngoài đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn và Cần Thơ. Một quy trình đặc biệt đã được hai sân bay quốc tế này cùng các lực lượng chức năng áp dụng đón các chuyến bay từ Hàn Quốc theo đúng quy chuẩn an toàn đã được thiết lập. Đây cũng là quy trình đã được áp dụng đối với các chuyến bay đưa người Việt Nam trở về từ Bắc Kinh và Vũ Hán hôm 1-2 và 10-2.

Tại sân bay quốc tế Vân Đồn, sau khi các chuyến bay hạ cánh, mọi thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch, khử trùng… đều được thực hiện bên ngoài nhà ga để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm và đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay.

Sân bay Vân Đồn áp dụng quy trình đón các chuyến bay từ Hàn Quốc tương tự đối với các chuyến bay đưa người Việt Nam trở về từ Bắc Kinh và Vũ Hán hôm 1-2 và 10-2.

Kiểm dịch y tế quốc tế cũng đã phối hợp với các lực lượng liên quan tại sân bay tổ chức cho hành khách khai báo y tế trên máy bay, thông báo trước tới hành khách trước về việc bố trí khu vực riêng để tiến hành kiểm soát xuất nhập cảnh và giám sát tại sân bay, cũng như việc tất cả hành khách sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Các lực lượng đảm bảo triển khai thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch… tại sân bay nhanh nhất cho hành khách.

Toàn bộ hành khách từ chuyến bay này sau khi hoàn tất các thủ tục đã được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đón bằng xe quân sự và tổ chức cách ly tại các cơ sở theo kế hoạch của Quân khu 3. Người nước ngoài tới Việt Nam từ Hàn Quốc được bố trí địa điểm cách ly, ăn nghỉ tại TP Cẩm Phả và Hạ Long theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại sân bay quốc tế Cần Thơ, đã bố trí sân đỗ biệt lập (bãi xa) cho máy bay từ vùng dịch về với các loại máy bay thân hẹp và thân rộng.

Sân bay quốc tế Cần Thơ đã bố trí sân đỗ biệt lập (bãi xa) cho máy bay từ vùng dịch Covid-19 về

Khi máy bay vào bãi đỗ và đóng chèn, toàn bộ hành khách sẽ được giữ lại trên máy bay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC Cần Thơ) chủ trì tiếp cận lên máy bay, phối hợp cùng tiếp viên và đại diện hãng hàng không thu gom hộ chiếu hành khách theo hàng ghế, thực hiện khử trùng và bàn giao cho Công an cửa khẩu thực hiện thủ tục nhập cảnh cho hành khách tại máy bay hoặc tại nhà xe ngoại trường.

CDC Cần Thơ phát tờ khai Y tế để hành khách khai báo trong quá trình chờ nhập cảnh. Hãng hàng không, phối hợp với tiếp viên thông báo hành khách giữ trật tự, giữ nguyên vị trí chỗ ngồi, thực hiện khai báo đầy đủ tờ khai y tế, đi vệ sinh (vệ sinh cá nhân, sát khuẩn tay....) trước khi rời khỏi máy bay.

Hành lý ký gửi sau khi được đưa từ máy bay xuống sân đỗ sẽ được khử trùng cùng với thùng chứa hành lý ký gửi tại đây trước khi đưa vào kho hàng hóa để soi chiếu thông quan. (Chỉ sử dụng 1 xe băng chuyền hoặc 1 xe nâng để thuận lợi trong công tác khử trùng trang thiết bị sau khi kết thúc đợt phục vụ). Hành lý ký gửi sau thông quan được chất xếp trở lại thùng chứa hành lý ký gửi phù hợp, vận chuyển qua nhà xe ngoại trường để hành khách dễ dàng nhận lại.

Hành khách sau khi nhận lại hộ chiếu từ Công an cửa khẩu, cùng hành lý xách tay rời khỏi máy bay (phương án làm thủ tục nhập cảnh tại máy bay), đi bộ từ sân đỗ máy bay vào nhà xe ngoại trường. CDC Cần Thơ thực hiện khử trùng hành lý xách tay, kiểm tra thân nhiệt. Nếu công an cửa khẩu không thực hiện thủ tục nhập cảnh tại máy bay thì có thể thực hiện thủ tục nhập cảnh tại nhà xe ngoại trường nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

Hành khách không có biểu hiện nhiễm bệnh tiến hành soi chiếu hành lý xách tay, nhận lại hành lý ký gửi và di chuyển ra vị trí tập kết xe vận chuyển của Cục Hậu cần Bộ tư lệnh Quân khu 9.

Đối với các trường hợp khách bị sốt, nghi ngờ nhiễm bệnh, CDC Cần Thơ sẽ tiến hành kiểm tra, phối hợp với Công an cửa khẩu, Hải quan nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhập cảnh cho hành khách, đưa hành khách lên xe cứu thương do CDC Cần Thơ chuẩn bị sẵn và chuyển bệnh về bệnh viện lao phổi Cần Thơ hoặc bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ (nếu là trẻ em).

Lực lượng An ninh hàng không phối hợp cùng lực lượng quân sự, Công an thành phố phân luồng hành khách, đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng với mọi tình huống.

Hãng hàng không hỗ trợ hành khách các vấn đề liên quan (nếu có) về hành lý, thông báo cho nhân thân, khử trùng máy bay sau khi kết thúc phục vụ. Cảng hàng không Cần Thơ phối hợp với CDC Cần Thơ tiến hành phun thuốc khử trùng đối với nhà xe ngoại trường, các phương tiện, lối đi của hành khách... sau khi kết thúc phục vụ.

Cùng "mục sở thị" quy trình đặc biệt đón các chuyến bay từ Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Cần Thơ:

Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách ở lại máy bay, nộp hộ chiếu để thực hiện khử trùng và thực hiện thủ tục nhập cảnh cho hành khách tại máy bay hoặc tại nhà xe ngoại trường; khai báo tờ khai Y tế, vệ sinh cá nhân, sát khuẩn tay,... trước khi rời khỏi máy bay. Trong khi đó, hành lý ký gửi sẽ được đưa xuống sân đỗ, khử trùng

Xe cứu thương và xe của Cục Hậu cần Bộ tư lệnh Quân khu 9 chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, vận chuyển hành khách có biểu hiện bệnh

Khu vực cách ly tạm thời tại sân bay

Làm thủ tuc cho hành khách

Hướng dẫn hành khách di chuyển ra xe

Hành khách không có biểu hiện bệnh nhận lại hành lý ký gửi và di chuyển ra vị trí tập kết xe vận chuyển của Cục Hậu cần Bộ tư lệnh Quân khu 9

Hành khách hạn chế vận động được nhân viên Cảng hàng không Cần Thơ hỗ trợ di chuyển

Anh ninh hàng không hỗ trợ đưa hành lý lên xe

Xe của Cục Hậu cần Bộ tư lệnh Quân khu 9