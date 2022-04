Ngày 15-4, Công an TP HCM tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè 2022; bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.



Theo Công an TP HCM, những tháng đầu năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững, tình hình tai nạn giao thông đã được kéo giảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực cửa ngõ, tuyến đường trọng điểm đã an toàn thông suốt.

Quá trình thực hiện cao điểm, Ban Giám đốc Công an TP HCM yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong triển khai các chỉ đạo của Bộ Công an.



Thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương triển khai một số công tác trọng tâm:



Cụ thể: Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ. Phải xác định lấy người dân là chủ thể, trung tâm. Mọi hoạt động của cảnh sát giao thông phải bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân.

Kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, thông qua công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hình ảnh Lễ ra quân

Lực lượng công an phải ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; phục vụ các hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động; đảm bảo cho nhân dân và khách quốc tế đi lại thông suốt, an toàn trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và đón mùa du lịch hè năm 2022.



Áp dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác tuần tra, kiểm soát giao thông; sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Cùng với đó, phòng ngừa, xử lý các đối tượng cố ý tụ tập xe mô tô phóng nhanh, lạng lách gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép, kết hợp với đấu tranh phòng chống tội phạm.



Lực lượng CSGT tại buổi ra quân

Kịp thời xử lý khi có ùn tắc giao thông xảy ra, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các trục chính, cửa ngõ ra, vào thành phố.



Xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện giao thông đường bộ vượt đèn đỏ, chắn tàu khi đã đóng tại các đường ngang; xử lý việc xây dựng các công trình lấn chiếm, vi phạm hành lang ATGT đường sắt; tình trạng mở lối đi tự phát.



Công an quận 12 ra quân đảm bảo an toàn giao thông, xử lý các vi phạm lĩnh vực giao thông

"Lực lượng công an chủ động và phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy trọng điểm, phức tạp, các tuyến đường thủy du lịch từ bờ ra đảo.

Tập trung kiểm tra ngay tại bến xuất phát; kiên quyết đình chỉ các bến, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, nhất là vi phạm về cứu sinh, cứu đắm, chở quá số người quy định"- Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.