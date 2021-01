Nhiều người còn nhớ vụ một đối tượng vào chi nhánh một ngân hàng tại thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) dùng súng đe dọa nhân viên, cướp hơn 1,6 tỉ đồng và 35.900 USD. Từ thông tin qua camera an ninh của người dân và ngân hàng ghi lại hình ảnh nghi phạm chạy trốn, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát đi thông báo đặc điểm nhận dạng của tên cướp để cảnh báo người dân. Nhờ sự hỗ trợ của người dân, lực lượng công an đã bắt được Lê Lâm Hưng (kỹ sư ban quản lý một dự án tại Trà Vinh) là nghi phạm gây ra vụ cướp.



Hai năm trước, UBND TP Trà Vinh đã phê duyệt đề án xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh - môi trường - đô thị, triển khai lắp đặt trên 100 camera an ninh tại 4 địa bàn. Riêng tại các công ty, doanh nghiệp, hộ dân tự lắp đặt hơn 2.000 camera an ninh. Qua 2 năm triển khai, camera an ninh đã hỗ trợ Công an TP Trà Vinh làm rõ 21 vụ, 27 đối tượng trộm cắp tài sản, các vụ hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tai nạn giao thông.

Hình ảnh camera thu thập được, đã giúp cơ quan điều tra đã khám phá thành công nhiều chuyên án

Tại TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đến nay đã lắp đặt 433 camera an ninh tại 280 điểm trên 9 phường, xã. Trong năm 2020, qua hệ thống camera đã phát hiện điều tra, xử lý nhanh chóng, chính xác 275 vụ việc về trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông, mại dâm, cho vay nặng lãi… Theo đại tá Nguyễn Chí Công, Trưởng Công an TP Sa Đéc, nhờ có hệ thống camera an ninh và biển cảnh báo "Tuyến đường có lắp đặt camera an ninh", tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế. "Khi có camera an ninh, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, phục vụ tốt cho công tác phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật" - đại tá Nguyễn Chí Công thông tin.

Đại tá Trần Văn Sáu - Trưởng Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - cho biết hầu hết các phường trên địa bàn quận đều đã lắp đặt camera an ninh khắp các tuyến đường với gần 1.900 cái, tất cả từ nguồn xã hội hóa. Riêng người dân, hộ kinh doanh tự lắp đặt khoảng 3.000 cái. Hình ảnh camera thu thập đã giúp cơ quan điều tra khám phá thành công nhiều chuyên án. Trong năm 2020, phạm pháp hình sự trên địa bàn quận kéo giảm trên 14%.