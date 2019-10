Tại Hà Nội đang diễn ra Triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh - DSE Vietnam 2019 do Cục trang bị và kho vận - Bộ Công an, Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng phối hợp với Công ty TNHH EIFEC và Expo Services tổ chức.



Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, DSE Vietnam 2019 được tổ chức với mục đích giới thiệu và trao đổi các giải pháp, thiết bị và công nghệ phục vụ cho ngành quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Tại DSE Vietnam 2019, các sản phẩm vũ khí, công nghệ hiện đại nhất, hệ thống giám sát phòng vệ, thông tin chiến đấu, phương tiện chiến đấu… liên quan tới quốc phòng, cảnh sát và lực lượng vũ trang chống khủng bố nói chung, sẽ được giới thiệu.

Cùng với hoạt động trưng bày sản phẩm, trong khuôn khổ DSE Vietnam 2019 còn diễn ra hàng loạt hoạt động kết nối, trao đổi và giao lưu công nghệ giữa các đơn vị tham gia triển lãm với khách tham quan là đại diện các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và doanh nghiệp có liên quan. Đáng chú ý tại DSE Vietnam 2019 sẽ diễn các chương trình thuyết trình chuyên sâu như: Giới thiệu giải pháp công nghệ thông tin phục vụ thu thập, phân tích thông tin trinh sát; các giải pháp phát hiện và ngăn chặn phương tiện bay không người lái… với nhiều diễn giả uy tín trên thế giới.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi triển lãm:



Nhiều người có mặt tại triển lãm để tham quan các gian hàng trưng bày.