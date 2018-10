Tận tay cầm vũ khí tối tân trong triển lãm quốc tế về an ninh tại Hà Nội

04/10/2018 16:07

Tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang diễn ra Triển lãm quốc tế về an ninh 2018 (Homeland Security Expo 2018) lần thứ 3. Đây là triển lãm chuyên biệt và duy nhất về lĩnh vưc an ninh - quốc phòng tại Việt Nam dưới sự chủ trì, chỉ đạo của Bộ Công an, với sự phối hợp tổ chức giữa Cục Trang bị và Kho vận (H03) cùng Công ty TNHH EIFEC và Công ty Nexgen Exhibitions Pvt Ltd.

Triển lãm quốc tế về an ninh 2018 (Homeland Security Expo 2018) lần thứ 3

Tham gia triển lãm diễn ra trong 2 ngày 3 và 4-10 này gồm nhiều đơn vị đến từ các quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng như: Ấn Độ, Nga, Mỹ, Pháp, Ukraine, Hàn Quốc, Israel, Nam Phi… và nước chủ nhà Việt Nam; cùng những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, tiêu biểu như MBDA, Nexter (Pháp), Brahmos (Ấn Độ), Sibat, Israel Weapon Industry (Israel), Tara Aerospace (Nga)...

Triển lãm quốc tế về an ninh 2018 nhằm giúp giới thiệu, trao đổi các giải pháp, thiết bị và công nghệ phục vụ trong lĩnh vực an ninh, cảnh sát. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị trong lĩnh vực an ninh, cảnh sát quốc tế tham gia trưng bày, giới thiệu những sản phẩm công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất trong lĩnh vực an ninh, giám sát, thiết bị theo dõi, giải pháp an ninh - quốc phòng, phương tiện chiến đấu, thiết bị phòng cháy - chữa cháy, an ninh mạng…

Một số mẫu vũ khí hiện đại tại triển lãm:

Nhiều loại súng bộ binh

Người tham quan có thể tận tay cầm những khẩu tiểu liên hiện đại

Trang phục binh sĩ

Robot chiến đấu

Thiết bị bay không người lái

Các loại pháo tự hành

Pháo phòng không

Máy bay trực thăng vũ trang

Máy bay huấn luyện

Máy bay chiến đấu

Hệ thống điều khiển hỏa lực

Tàu chiến, xuồng cao tốc

Xe tác chiến của lực lượng đặc nhiệm

Nhiều thiết bị tác chiến điện tử





Tin-ảnh: Ngô Nhung