Ngày 6-12, tàu đường sắt đô thị (metro) tuyến Nhổn - ga Hà Nội tiếp tục chạy thử từ ga S1 đến ga S8 (Nhổn - Cầu Giấy, khoảng 8,5 km) để kiểm tra hoạt động của đoàn tàu, tính đồng bộ giữa hệ thống thông tin, tín hiệu của đoàn tàu và hệ thống điều khiển; tốc độ chạy thử nghiệm 80 km/giờ.

Theo đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), trong sáng nay, các đoàn tàu chạy với tốc độ 80 km/giờ trên chính tuyến, từ ga S1 đến ga S8 (Nhổn - Cầu Giấy, khoảng 8,5 km) để kiểm tra hoạt động của đoàn tàu, tính đồng bộ giữa hệ thống thông tin, tín hiệu của đoàn tàu và hệ thống điều khiển

Để vận hành chính thức, đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sẽ được thực hiện theo 8 giai đoạn: Giai đoạn 1 nghiệm thu thử nghiệm và hiệu chỉnh các hệ thống thành phần và toàn hệ thống dự án; Giai đoạn 2 kiểm tra, nghiệm thu các công trình chuyên biệt trên tuyến; Giai đoạn 3 chạy thử và cấp chứng chỉ nghiệm thu chạy thử để bàn giao vận hành chạy thử; Giai đoạn 4 đánh giá, cấp chứng nhận an toàn hệ thống của tư vấn ISA (liên danh tư vấn Apave - Bureau Veritas - Certifer) lần 1 và cấp chứng chỉ nghiệm thu chạy thử CAC; Giai đoạn 5 vận hành, chạy thử hệ thống; Giai đoạn 6 tiếp tục vận hành, chạy thử hệ thống để đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống của tư vấn ISA lần 2; thẩm định chứng nhận an toàn hệ thống; nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng; Giai đoạn 7 nghiệm thu hoàn thành công trình, đưa công trình vào sử dụng, trong giai đoạn này Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng sẽ kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác thương mại; Giai đoạn 8 bàn giao công trình và đưa vào khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Đây là bước quan trọng trong quy trình kiểm tra đoàn tàu ở trạng thái động, phục vụ kiểm tra nghiệm thu chạy thử và đánh giá độc lập về an toàn vận hành đoàn tàu

Trước đó, từ tháng 7-2021, dự án đã vận hành thử nghiệm liên động các đoàn tàu và đã vận hành thành công chế độ tự động tốc độ gần 80 km/giờ. Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km đi trên cao và 4 km đi ngầm. Dự án có 10 đoàn tàu được chế tạo tại Pháp, mỗi đoàn gồm 4 toa, có khả năng chở 944 - 1.124 người, mật độ khoảng từ 6,6-8 người/m2

Trong khoang hành khách của tàu có hệ thống phát thanh, camera có màn hình quan sát trực tiếp tại toa cabin để kịp thời xử lý những trường hợp khẩn cấp và hệ thống phát hiện cháy và khói độc lập, đèn LED tự động điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp khi đi vào đoạn ngầm…

Khi đi vào vận hành chính thức, metro Nhổn - ga Hà Nội vận hành, tốc độ khai thác thương mại trung bình 35 km/giờ và có 8 đoàn tàu cùng hoạt động, một đoàn tàu dự bị phục vụ giờ cao điểm khi quá tải và một đoàn tàu phục vụ cứu hộ khi có trường hợp khẩn cấp

Theo quy trình dự án, các đoàn tàu và hệ thống thông tin, tín hiệu sẽ được kiểm tra nghiệm thu tĩnh trong Depot (không điện và có điện), chạy thử trên tuyến chính, liên động tích hợp với các hệ thống thiết bị của dự án; kiểm tra nghiệm thu chạy thử và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

Hà Nội từng dự kiến hoàn thành, đưa dự án vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào cuối năm 2021 và toàn tuyến vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiếu vốn, chậm trễ trong giải phóng mặt bằng khiến dự án bị chậm tiến độ

Mới đây, tại buổi kiểm tra công trường "Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, metro Nhổn - Ga Hà Nội", Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan phải bám sát tiến độ đã được nêu trong tuyên bố chung, đó là đến năm 2022 hoàn thành đưa vào vận hành phần đi nổi 8,5 km