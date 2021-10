Sáng 26-10, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã ra thông báo khẩn về các địa điểm nguy cơ liên quan chùm ca mắc Covid-19 tại hẻm 125 Hoàng Văn Thụ và đường Đề Thám.



Theo đó, có 9 điểm liên quan chùm ca mắc Covid-19 tại hẻm 125 Hoàng Văn Thụ, gồm: Điểm tiêm ngừa Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ; chợ Cả Đài; điểm tiêm ngừa tại Trường Mầm non Tây Đô; sạp quần áo Nguyệt ở chợ An Hòa; quán trà sữa PEEKABOO; phòng khám bác sĩ Hoàng Quang Sáng; tiệm tóc Ngọc Ngân; nhà thuốc Trung Sơn trên đường Lý Tự Trọng và Ngân hàng Kiên Long tại số 38-40 đường Hòa Bình.

Đến nay, tỉ lệ người tiêm vắc-xin từ 18 tuổi trở lên của Cần Thơ đạt khoảng 87%. Ảnh: Tâm Quân

Liên quan chùm ca bệnh tại đường Đề Thám, 2 địa điểm có nguy cơ là tiệm mì Tân Phát và quán ăn VADO canteen.

Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều cũng ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến 10 điểm có nguy cơ mắc Covid-19, gồm: Nhà số 36 và 36C, đường Huỳnh Thúc Kháng; quán cà phê Hoàng Phát 9, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh; điểm tiêm vắc-xin đường Trần Bình Trọng; shop bách hóa mỹ phẩm số 40/22 đường Trần Hưng Đạo; Phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ;



Điểm tiêm vắc-xin Trường Tiểu học An Nghiệp; nhà xe Minh Thu, Khu Dân cư 91B, phường An Khánh; cửa hàng Cirele K, phường An Phú; quán ăn số 83 đường Hoàng Văn Thụ; tiệm sửa xe Hoàng Sơn ở số 27 đường Trần Hưng Đạo, phường An Cư

Theo thông tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 25-10 đã ghi nhận chùm 27 ca mắc Covid-19 ở Nhà máy Chế biến thuỷ sản cá Việt Nam (thuộc Khu Công nghiệp Thốt Nốt).

Ngành chức năng tiến hành phong toả nhà máy và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên, đã ghi nhận thêm 10 mẫu (gộp 10) dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp nghi nhiễm đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Tính đến nay, Cần Thơ có 6.626 ca mắc Covid-19, đã điều trị khỏi 5.951 ca và có 99 người tử vong. Đến ngày 25-10, TP Cần Thơ có hơn 823.800 người tiêm mũi 1 và gần 231.700 người đã tiêm mũi 2 phòng Covid-19. Tỷ lệ người tiêm vắc-xin từ 18 tuổi trở lên của thành phố đạt khoảng 87%.