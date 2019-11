Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai, chiều 23-11 xác nhận công an tỉnh này đang làm rõ việc một số cán bộ CSGT tố cáo các lãnh đạo đội, phòng can thiệp trực tiếp vào quy trình xử lý vi phạm giao thông, bảo kê xe tải trên quốc lộ. "Đầu tuần, chúng tôi họp và sẽ thông tin với báo chí…" - đại tá Thắng nói.



"Xe của sếp lớn, gửi 1 tháng mấy triệu..."

Trước đó, sáng cùng ngày, lan truyền thông tin một số cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai có đơn tố cáo cấp trên bảo kê, can thiệp khi cấp dưới xử lý xe quá tải trên quốc lộ. Các CSGT này yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật từ trung ương đến địa phương làm rõ lãnh đạo cấp đội, cấp phòng "đã nhiều lần bảo kê xe quá tải, can thiệp với cấp dưới để thả xe quá tải" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh việc xử lý xe vi phạm cắt từ clip tố cáo

Những người tố giác còn cung cấp nhiều clip, âm thanh, hình ảnh cho thấy khi CSGT đang xử lý xe quá tải chạy trên Quốc lộ 20 thì có cuộc gọi qua lại. Nội dung của đoạn thoại có những đoạn như: "Xe đã gửi đội", "xe của sếp lớn", "xe này gửi một tháng mấy triệu đó mà", "thôi cho đi"… Các đoạn hình ảnh, âm thanh ghi lại cũng cho thấy ở nhiều ca trực, có rất nhiều xe tải bị chặn lại. Tuy nhiên, một lúc sau các cuộc gọi thì tài xế lên xe chạy đi. Thông tin tố cáo khẳng định sau khi nhận các cuộc điện thoại, lực lượng tuần tra phải để xe quá tải đi mà không xử lý. Những người tố giác còn cho biết khi có ý kiến về việc bảo kê như trên thì ngay sau đó, họ bị điều chuyển công tác.

Trong ngày, chúng tôi đã gọi nhiều cuộc vào các số máy của lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai để có thêm thông tin liên quan nhưng đều không thể liên lạc được. Trong video clip tố cáo có nội dung nhắc đến "sếp Cảng". Bước đầu, chúng tôi xác định có thể là trung tá Ph.H.Cảng, hiện là đội trưởng một đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi đã tìm cách liên lạc với vị trung tá này nhưng số máy điện thoại đã bị khóa.

Người tố cáo nói gì?

Chiều 23-11, một trong những CSGT tố cáo cấp trên bảo kê xe tải đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Người Lao Động. Ông K. - một trong 2 CSGT - cho biết đã tố cáo sự việc từ cách đây hơn một tháng nhưng vẫn chưa nhận được trả lời về kết quả xác minh của ban giám đốc. "Có lẽ bên bộ phận điều tra đang làm" - ông K. nói.

Về thời gian bảo kê xe tải, ông K. cho biết chứng cứ nằm chủ yếu trong clip đã được cung cấp, bản thân ông không xác định cụ thể. Ông K. cũng không xác định những nhà xe liên quan đến vụ bảo kê này. Tuy nhiên, theo ông, hình ảnh ghi lại có thể cho thấy biển số của các xe. Với câu hỏi cụ thể tố vị lãnh đạo đội, phòng nào, ông K. nói: "Nhiều chi tiết quá chưa tiện trả lời lúc này".

Ông K. xác nhận ông và 1 CSGT tên T. cũng tố cáo việc ăn chặn phụ cấp tại đơn vị. Theo đó, 2 ông gần đây làm việc trong đội tuần tra kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 20. Sau khi phản ánh vụ việc trên lên cuộc họp, ông được điều về đội tuần tra dẫn đoàn.