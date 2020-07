Sáng nay, thí sinh (TS) sẽ dự thi môn đầu tiên là ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh tại TP HCM, trong số 82.303 TS đăng ký dự thi, có 74.912 TS đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường, 6.524 TS thi lớp 10 chuyên và 857 TS dự thi tích hợp.



TP HCM: Nhiều trường giảm chỉ tiêu

Năm học 2020-2021, các trường THPT công lập tại TP HCM sẽ tuyển 66.520 HS so với số TS đăng ký dự thi là hơn 82.000, như vậy năm học này sẽ có hơn 15.000 TS bị loại khỏi cuộc đua lớp 10 công lập.

Dù có nhiều hướng đi nếu rớt lớp 10 công lập nhưng tâm lý chuộng trường công, số học sinh tăng mỗi năm, khiến cuộc đua vào lớp 10 tại TP HCM chưa bao giờ hạ nhiệt. Trong khi đó, năm học 2020-2021, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập ở các trường thuộc cả 3 tốp đều giữ nguyên hoặc giảm chỉ tiêu so với năm trước khiến cuộc đua càng căng thẳng hơn.

Điều chỉnh thông tin của thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Khuyến vào sáng 15-7 . Ảnh: TẤN THẠNH

So với năm học trước, năm nay các trường THPT công lập sẽ tuyển sinh ít hơn khiến sự cạnh tranh vào trường công thêm khó lường. Đơn cử, ở các trường tốp 1, chỉ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là tăng chỉ tiêu, từ 645 (năm 2019) lên 690 năm 2020. Trong khi đó, nhiều trường khác lại giảm như Trường THPT Bùi Thị Xuân, giảm từ 675 chỉ tiêu (năm 2019) xuống còn 655 (năm 2020); Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền giảm 135 chỉ tiêu so với năm 2019; Trường THPT Gia Định giảm 45 chỉ tiêu so với năm 2019. Còn Trường THPT Lê Quý Đôn, Trưng Vương giữ nguyên chỉ tiêu so với năm 2019.

Ở các trường tốp 2, hầu hết cũng giảm chỉ tiêu, như Trường THPT Hùng Vương giảm từ 1.050 năm 2019 xuống còn 1.035 chỉ tiêu năm 2020. Trường THPT Phú Nhuận giảm nhiều nhất, từ 915 chỉ tiêu năm 2019 xuống còn 825 chỉ tiêu năm 2020. Ở quận Thủ Đức, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân lại tăng chỉ tiêu từ 670 lên 830. Ở quận 10, Trường THPT Nguyễn Du cũng tăng 30 chỉ tiêu so với năm 2019.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, một lý do khiến cuộc đua lớp 10 năm nay gay gắt là do những biến động về điểm chuẩn trong 3 năm trở lại đây, có nguyên nhân từ đề thi đổi mới, sự vươn lên của một số trường THPT khu vực ngoại thành. Năm nay, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải nghỉ học, thời gian ôn tập của học sinh bị co hẹp, nếu đề thi không linh hoạt sẽ gây khó cho nhiều học sinh, nhất là những em lâu nay chưa quen với dạng đề thi đổi mới.

Hà Nội: Cảnh báo gian lận bằng công nghệ cao

Năm học này, Hà Nội sẽ có hơn 104.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT là 88.928 em. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại nhận định với tỉ lệ 62% số học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển vào trường công lập, trong khi có gần 89.000 học sinh dự thi vào lớp 10 thì sẽ có 65.000 học sinh thi đậu. Trên thực tế, tuy tỉ lệ đậu là 65% nhưng vấn đề tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội có độ nóng phân vùng rất rõ rệt. Cuộc đua vào lớp 10 thực sự căng thẳng ở một số trường nhất định, ở khu vực nội đô, có bề dày thành tích.

Trung tá Nguyễn Khánh Ly, Đội trưởng Đội Giáo dục (Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội), cảnh báo tình trạng TS sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận. Trong đó phổ biến có hai dạng là đồng hồ camera và cúc áo camera được ngụy trang vào phòng thi. Thời gian qua, Công an TP đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các đối tượng có hoạt động quảng cáo, rao bán thiết bị công nghệ cao, thậm chí còn hướng dẫn sử dụng cho TS gian lận.

Hiện nay, phổ biến là thiết bị thu phát tín hiệu không dây được các đối tượng rao bán nhiều hơn, chỉ nhỏ như thẻ ATM. Trong thẻ này tích hợp sim 4G, 3G vừa có đầu thu phát, có bộ phận kết nối là thiết bị tai nghe siêu nhỏ. Khi sử dụng thiết bị này, TS dễ dàng nhận được lời giải từ bên ngoài.

Theo trung tá Nguyễn Khánh Ly, việc giám sát TS ngay từ khi bắt đầu vào phòng thi và trong suốt quá trình làm bài thi rất quan trọng, nếu để TS chụp được đề thi gửi ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của kỳ thi. Công an TP đã có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông các khu vực tổ chức thi; bảo vệ tuyệt đối an toàn các khâu của kỳ thi như ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi.