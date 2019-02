Cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận ùn tắc giao thông nghiêm trọng

10/02/2019 13:22

Sáng 10-2, ô tô loại 29 chỗ lưu thông từ hướng Vĩnh Long đi Tiền Giang bất ngờ chết máy trên cầu Mỹ Thuận, khiến lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ ĐBSCL đi TP HCM ùn ứ nghiêm trọng.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, do sau Tết, người dân các tỉnh, thành ĐBSCL đi TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ tăng nên việc ô tô nói trên dừng trên cầu làm ùn tắc. Lực lượng CSGT đã huy động phương tiện cứu hộ, giải phóng hiện trường, điều tiết giao thông. Trao đổi qua điện thoại, chị Trần Thanh Lan (ngụ TP Cần Thơ), nói: "Tôi cùng chồng từ TP Cần Thơ lên TP HCM chuẩn bị ngày mai vào làm. Khi đi đến gần cầu Mỹ Thuận vào khoảng 8 giò 30 phút sáng nay thì xe máy, ô tô, xe khách kẹt cứng trên cầu. Đến cầu Cổ Cò và An Hữu của tỉnh Tiền Giang cũng bị kẹt. Chạy tầm 5 tiếng mới tới TP HCM".



Kẹt xe trên cầu Mỹ Thuận. Ảnh: Trần Tú Linh

Trong khi đó, vào khoảng 10 giờ 10 phút sáng nay, 2 xe ô tô 4 chỗ mang biển số Cần Thơ đang lưu thông qua cầu Cần Thơ (hướng Cần Thơ đi TP HCM) thì xảy ra va quẹt. Vụ tai nạn xảy ra trong thời điểm rất đông người dân từ miền Tây bắt đầu trở lên TP HCM sau kỳ nghỉ Tết nên đã gây ùn tắc cục bộ qua khu vực này, kéo dài từ trạm thu phí cầu Cần Thơ cũ đến giữa cầu (hơn 1 km).

Ùn ứ giao thông trên cầu Cần Thơ sau vụ va quẹt. Ảnh: C.Linh

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ trên cầu đã tiến hành phân luồng, hướng dẫn phương tiện đi vào làn xe máy, lưu thông chậm nhưng vẫn có thể di chuyển. Khoảng 15 phút sau, CSGT có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, giải quyết vụ tai nạn. Đến 11 giờ cùng ngày, giao thông qua cầu Cần Thơ bắt đầu trở lại bình thường.

Trong khoảng 2 ngày qua, nhiều người dân ở miền Tây đi bằng xe gắn máy vào ban đêm để trở lại các tỉnh Đông Nam bộ làm việc. Anh Nguyễn Văn Khởi (ngụ Sóc Trăng), cho biết: "Đi ban đêm trời mát, với lại cũng ít xảy ra kẹt xe hơn ban ngày. Buổi tối đông người đi bằng xe máy nên cũng yên tâm".

