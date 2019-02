Dân đổ xô hành hương miếu Bà Chúa Xứ, phà Tân Châu bị kẹt xe cục bộ

08/02/2019 12:51

Do người dân đi du Xuân đông đúc, người người khắp nơi đi hành hương về miếu Bà Chúa Xứ ở An Giang, và nhu cầu đi tham quan du lịch xuyên qua các tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang, từ đó dẫn đến lưu lượng người, xe quá đông khi qua phà Tân Châu.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, bến phà bờ huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) và thị xã Tân Châu (An Giang), người và lưu lượng xe trở nên quá tải, nối đuôi nhau dài hơn 1 km, từng người nhích xe từng chút để chờ được qua phà.

Nhân viên phà cũng được tăng cường để trực, kiểm soát vé, bán vé lưu động và hướng dẫn người dân khu đậu đỗ lên xuống.

Công an các địa phương tăng cường túc trực, điều tiết giao thông ở 2 bên bến phà, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo nhân viên phà Tân Châu, dòng người đỗ về các tỉnh An Giang, Kiên Giang ngày một đông đúc nên huy động tối đa 7 chiếc phà lớn hoạt động liên tục, nhưng tình trạng kẹt xe vẫn không cải thiện, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Sau đây là hình ảnh kẹt xe được phóng viên ghi lại:

Lượng CSGT được tăng cường điều tiết giao thông

Xe ô tô nối đuôi nhau, nhích từng chút một để chờ được qua phà

Hành khách chờ qua phà

Người dân thở phào nhẹ nhõm khi được xuống phà, thoát cảnh kẹt xe hít mùi khói

Lưu lượng xe ngày càng tăng

Tin - ảnh: NHA MÂN