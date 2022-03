Ngày 19-3, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận đang phói hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra vụ việc bố dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến con trai phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.



Người dân khu phố bàng hoàng trước vụ việc cha bất ngờ dùng búa đập vào đầu con trai

Cơ quan điều tra bước đầu xác định khoảng 5 giờ ngày 19-3, ông Vũ Quốc Sĩ (50 tuổi, trú phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) đã dùng búa đập liên tiếp vào đầu anh V.H.P. (22 tuổi, con trai ông Sĩ) khi đang ngủ tại nhà riêng. Sau khi ra tay, ông Sĩ đã tới trụ sở Công an phường Thượng Lý tự thú.

Công an phường Thượng Lý đã có mặt tại hiện trường, cùng lực lượng y tế đưa anh V.H.P. đi bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân xuất huyết não, tiên lượng nặng do vỡ xương trán, hàm phải và thái dương.

Tại cơ quan công an, ông Vũ Quốc Sĩ khai có mâu thuẫn từ trước nên lên kế hoạch sát hại con.

Cũng trong ngày 19-3, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Viện KSND quận, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát camera khu vực xung quanh và lấy lời khai nhân chứng... để điều tra, làm rõ vụ việc cha dùng búa đập vào đầu con trai.