Theo trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM, thời gian qua, tình hình thanh thiếu niên tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn diễn biến phức tạp.



Nhiều cách đối phó

Hiện TP HCM đang diễn ra tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội trao đổi thông tin, hẹn gặp "dợt xe, biểu diễn" trên đường.

Địa điểm hẹn gặp được các đối tượng thường xuyên thay đổi không theo quy luật, có sự phân chia người để cảnh giới lực lượng chức năng. Khi không thấy lực lượng CSGT hoặc các lực lượng khác theo dõi xử lý thì nhanh chóng báo trên "nhóm kín" để đến địa điểm hẹn và sau đó nhanh chóng rút đi khi nghi ngờ hoặc phát hiện có lực lượng chức năng đến xử lý.

Lực lượng CSGT Công an TP HCM trong một lần vây bắt các đối tượng đua xe gần đây.Ảnh: HƯNG NGUYỄN

Thời gian các nhóm tổ chức "dợt xe, biểu diễn" và rút lui rất ngắn, lợi dụng những điểm xa trụ sở các đơn vị chức năng, tiếp giáp địa bàn, đồng thời lợi dụng triệt để mạng xã hội nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi và xử lý.

Lãnh đạo Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ngày 5-4 cho biết vẫn đang làm rõ hành vi của 11 người trong nhóm thanh thiếu niên chặn xe trên Quốc lộ 1 để đua xe trái phép, nếu đủ cơ sở sẽ xử lý hình sự.

Trước đó, vào chiều 26-3, khoảng 100 người đã chặn xe trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè để đua xe trái phép, gây náo loạn trên đường. Công an xác định Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi; ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) là người trực tiếp chặn xe trên đường để những thanh niên khác biểu diễn, đua xe. Trần Đỗ Châu (21 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hưng) là người cổ vũ đua xe và có nhiệm vụ quay clip.

Các "quái xế" này tụ tập dàn ngang lạng lách, đánh võng, nẹt pô... Công an đã làm việc với 11 thanh thiếu niên và tạm giữ 8 xe máy. Những thanh thiếu niên trên đã thừa nhận có hành vi: chặn xe, cổ vũ, quay clip đua, kéo xe, không đội mũ bảo hiểm, biểu diễn chạy xe một bánh, thay đổi kết cấu máy, hình dáng và đặc tính của máy...

Theo thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, thời gian gần đây, Công an tỉnh Tiền Giang rất quyết liệt xử lý các hành vi đua, kéo xe trái phép. Tuy nhiên, do các đối tượng này có nhiều cách đối phó nên khó xử lý.

"Các đối tượng sử dụng mạng xã hội ở một nhóm kín rồi hẹn nhau địa điểm, thời gian để đua xe trái phép. Mặt khác, khi các đối tượng chuẩn bị đua xe thì còn cử cả người theo dõi các tổ công tác tuần tra trên đường. Thậm chí, có người canh ngay trước cổng nên khi phát hiện CSGT ra quân thì thông báo cho nhóm người chuẩn bị đua xe rút ngay. Thông thường, các đối tượng này chỉ đua xe trong vòng 10-15 phút. Nếu CSGT có nhận tin báo và đến nơi thì nhóm người đua cũng đã giải tán" - thượng tá Dũng nói.

Đẩy lùi chứ khó triệt tiêu

Trung tá Nguyễn Đình Dương cho biết các lượng chức năng của Công an TP HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ trong xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, sẽ phối hợp chính quyền địa phương rà soát các điểm sửa chữa môtô, xe máy có dấu hiệu "độ xe" để nhắc nhở và yêu cầu cam kết không "độ xe". Đồng thời tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên có biểu hiện đi "xe độ", tham gia các hoạt động tụ tập cổ vũ đua xe.



Tiếp tục phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự tổ chức hóa trang mật phục, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển "xe độ", xe không có bộ phận giảm thanh, pô nổ to..., có biểu hiện tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng, đối tượng nghi vấn hoạt động tội phạm.

Bên cạnh đó, người dân TP khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên có sử dụng "xe độ", tụ tập "dợt xe, biểu diễn" hoặc các "lò độ xe", vui lòng gọi về đường dây nóng của Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM: 0994 676 767 hoặc 069 3187 521 để lực lượng CSGT có biện pháp xử lý.

Một nguyên đội trưởng CSGT Công an TP HCM cho biết hiện chưa có chế tài xử lý tịch thu phương tiện tham gia đua xe mà chúng ta chỉ xử phạt hành chính. Hiện cũng chưa có chế tài cưỡng chế lao động công ích đối với những đối tượng đua xe trái phép.



Trên thế giới, nhiều nước đã áp dụng cả 2 biện pháp này để dẹp nạn đua xe và thực tế cho thấy họ đã làm hiệu quả. Vì nhiều yếu tố, hệ thống tư pháp của chúng ta chưa thông qua được những biện pháp răn đe nghiêm minh này mặc dù trước đây đã có đại biểu Quốc hội đề xuất. Nếu tham gia đua xe trái phép, xe bị tịch thu sung công quỹ và đối tượng phải đi lao động công ích thì lần sau còn dám tham gia đua xe nữa không? Cho nên, muốn xử lý triệt để thì phải có những chế tài thật sự nghiêm minh, mang tính răn đe cao để các đối tượng nhìn vào đó mà sợ. Răn đe trong cộng đồng sẽ hữu hiệu hơn, nếu chỉ trông chờ vào lực lượng công an thì rõ ràng chỉ có thể đẩy lùi chứ khó triệt tiêu hẳn.

Liên quan công tác phòng chống tụ tập đua xe, thượng tá Huỳnh Trung Phong, nguyên Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM, từng tâm sự đây là công tác nguy hiểm không chỉ về sức khỏe, tính mạng của lực lượng chức năng mà còn cả người đi đường. Bởi thanh niên tụ tập gây rối trật tự trên đường thường rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện và bỏ chạy. Chính vì vậy, để công tác này đạt hiệu quả cao thì ngoài trách nhiệm của lực lượng CSGT, cần sự phối hợp chặt chẽ từ các lực lượng nghiệp vụ như cảnh sát hình sự, cảnh sát khu vực... để tạo nên một thế trận tổng hợp trên mặt trận đấu tranh, phòng chống đua xe.