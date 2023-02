Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hưng (SN 1990; ngụ xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi cướp giật tài sản.



Đối tượng Lê Văn Hưng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy

Trước đó, hôm 31-1, trên địa bàn xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy xảy ra một vụ cướp táo tợn tài sản của 1 người đi đường. Nhận được tin báo Công an huyện Lệ Thủy xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh Quảng Bình, Công an TP Đồng Hới và Công an huyện Quảng Ninh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Lê Văn Hưng về hành vi cướp giật tài sản.

Bước đầu xác định, từ ngày 30-1 đến ngày 5-2, Lê Văn Hưng đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn huyện Lệ Thủy.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 5-2, Lê Văn Hưng đang đổ xăng cho xe máy, BKS: 89B1-854.75 tại cây xăng gần cầu Ngò thuộc xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy phát hiện cháu P., trú tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy cầm điện nhãn hiệu Apple, loại Iphone XS. Hưng liền điều khiển xe bám theo sau xe máy chở cháu P. và cướp giật chiếc điện thoại của cháu P. rồi điều khiển xe bỏ chạy.

Ngoài ra, Lê Văn Hưng còn thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn huyện Quảng Ninh và TP Đồng Hới khiến nhiều người đi đường kinh hãi.

Riêng trong ngày 6-2, Hưng đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn TP Đồng Hới, gồm vụ cướp giật 1 ĐTDĐ nhãn hiệu VIVO của một người phụ nữ đang điều khiển xe máy tại phường Bắc Lý và 1 ĐTDĐ Apple, loại Iphone 7 Plus của một cháu học sinh đang đi xe đạp điện tại phường Nam Lý.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy đang tiếp tục điều tra mở rộng và thông báo các bị hại có liên quan đến đối tượng để trình báo, phối hợp với cơ quan điều tra nhằm xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.