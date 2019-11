Sáng 11-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 6 gây ra.

Người dân Bình Định dùng bao cát để chằng chống nhà cửa trong cơn bão số 6

Theo đó, địa phương này đã có một người chết là ông Hoàng Thanh Phong (62 tuổi); ngụ thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 10-11, do lo sợ bão số 6 đổ bộ sẽ thổi bay mái nhà nên ông Phong leo lên chằng chống. Tuy nhiên, do bất cẩn, ông Phong bị trượt chân ngã xuống đất, dẫn đến tử vong sau đó.

Ngoài thiệt hại về người, bão số 6 còn khiến tỉnh Bình Định thiệt hại một số tài sản khác nhưng không đáng kể. Cụ thể, 1 ngôi nhà và 2 trường Tiểu học bị tốc mái; 15,2 ha hoa màu bị hư hỏng; 250m bờ sông, suối bị sạt lở; 1 đập dâng nước qua tràn gây xói lở bể tiêu năng và sân sau tiêu năng.