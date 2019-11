Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong bản tin phát lúc 21 giờ 15 cho biết tối nay 10-11, sau khi đi vào vùng biển gần bờ các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa bão số 6 đã suy yếu.



Vị trí tâm bão lúc 21 giờ ngày 10-11 ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Bình Định-Phú Yên-Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất là cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 6 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km-giờ.

Trước đó, trong bản tin phát lúc 21 giờ tối nay 10-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 20 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 11-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Gió mạnh trên biển, đất liền trong 24 giờ tới:

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Hình ảnh mây vệ tinh của bão số 6 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-4 m. Biển động rất mạnh.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Ở Gia Lai, Đắc Lắk gió giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên có nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5-2,5 m.

Mưa lớn: Do ảnh hưởng của bão số 6, từ nay đến ngày 12-11 ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực:

- Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắc Nông, Lâm Đồng: 100-150 mm;

- Bình Định đến Khánh Hòa: 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm;

- Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc: 100-200 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.