Sáng 12-12, ông Đinh Lâm Xướng (SN 1974) - Chánh án TAND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - cho hay dù có chút áp lực từ phía dư luận nhưng hiện ông vẫn đi làm việc bình thường tại trụ sở TAND huyện cho đến khi cấp trên bố trí công tác mới.



"Tôi vẫn đang làm việc bình thường như mọi khi, tinh thần và sức khỏe vẫn tốt" - ông Xướng nói.

Ông Xướng cho hay sau sự việc lộ clip “mây mưa”, ông đã rút ra được nhiều thứ và đó là bài học sâu sắc cho bản thân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dù trong công việc, ông Xướng là cấp trên của bà Đ.T.K.C (SN 1970) - nữ kế toán TAND huyện Minh Hóa - nhưng ngoài đời thường thì 2 người vẫn xưng hô "chị - em" bởi bà hơn ông đến 4 tuổi.

Trụ sở TAND huyện Minh Hóa - nơi ông Xướng và bà C. "mây mưa" và bị lộ clip “nóng”

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online thông tin, ngày 10-12, Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng - Huyện ủy viên, Chánh án TAND huyện Minh Hóa - vì vi phạm kỷ luật đạo đức lối sống.

Cách đây 3 tháng, ông Đoàn Ngọc Lâm, Bí thư Huyện uỷ Minh Hoá, bất ngờ nhận được 1 clip "nóng" tố cáo ông Xướng quan hệ bất chính với bà C. ngay tại trụ sở làm việc trong giờ hành chính.

Huyện uỷ Minh Hoá đã tiến hành xác minh và thu giữ 1 USB về thời gian ông Xướng cùng bà C. quan hệ tình dục trong phòng làm việc và giám định đó là hình ảnh trung thực, không cắt ghép, chỉnh sửa.

Bước đầu, ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Ông Xướng nói rằng là do say rượu, không làm chủ được bản thân.

Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, đơn vị này đang hoàn tất các quy trình để gửi Chánh án TAND Tối cao ra các quyết định cách chức Chánh án TAND huyện đối với ông Xướng.

Riêng bà Đ.T.K.C cũng đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng vì vi phạm đạo đức lối sống khi quan hệ tình dục ngay tại trụ sở làm việc.