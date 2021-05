Ngày 1-5, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (tỉnh An Giang), cho biết đã có kế hoạch tổ chức lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.



Tất cả du khách đến với miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam đều được bảo vệ yêu cầu thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế

Theo đó, lễ hội Vía Bà Chúa Chúa Xứ Núi Sam sẽ được tổ chức từ ngày 2-6 đến 7-6 (tức ngày 22-4 đến 27-4 âm lịch). Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và du khách, UBND TP Châu Đốc chỉ đạo đơn vị chức năng chỉ tổ chức thực hành các nghi thức lễ hội truyền thống đúng kịch bản đã được phê duyệt theo hướng xây dựng môi trường lễ hội văn hóa an toàn, văn minh…Cùng với đó là tổ chức các hoạt động hỗ trợ, phục vụ phải đảm bảo an ninh trật tự, vui tươi, lành mạnh, tuân thủ pháp luật, thực hiện nghiêm giải pháp 5K.

"Phương án 1 là tổ chức nghi thức lễ hội và các hoạt động khác phục vụ lễ hội trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, phần lễ khai hội sẽ được cắt bỏ để hạn chế tập trung đông người. Lực lượng tham gia chủ yếu là Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam, Ban Quý tế, các bô lão, các cơ quan chuyên môn và một số diễn viên tham gia nhưng không huy động lực lượng học sinh tham gia rước kiệu như hằng năm"- ông Tuấn khẳng định.

Lễ rước kiệu Bà từ trên đỉnh núi Sam năm nay sẽ không tổ chức đông người như thế này để đảm bảo an toàn công tác phòng ngừa dịch Covid-19.

Phương án 2 là tổ chức nghi thức lễ hội và các hoạt động khác phục vụ lễ hội với quy mô không quá 200 người và phương án còn lại chỉ dưới 100 người tham gia nhưng cũng không tổ chức lễ khai hội. Các đơn vị liên quan chỉ tổ chức phần nghi thức truyền thống như lễ phục hiện cảnh rước kiệu Bà bằng xe từ trên đỉnh núi Sam về khu vực chánh điện theo thông lệ hàng năm trước khi nhập miếu.

Phần khai hội hoành tráng như thế này sẽ cắt khỏi kế hoạch của lễ hội

"Các hoạt động như lễ tắm Bà, lễ thỉnh sắc thần, túc yết và xây chầu, chánh tế và lễ hồi sắc vẫn giữ theo nghi thức truyền thống hàng năm nhưng do nội bộ Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam thực hiện. Riêng đối với các đoàn khách đăng ký vào viếng Bà sẽ bị hạn chế về số lượng để đảm bảo nghiêm túc thực hiện giải pháp 5K. Phần hội là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thả đèn hoa đăng… tập trung đông người thì tạm dừng, không thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt"- ông Tuấn khẳng định.