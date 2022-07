Khoảng 0 giờ 39 phút ngày 13-7, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Đọ Xá, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đám cháy lớn xảy ra tại chợ lúc nửa đêm

Ngay sau đó, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động 12 xe chuyên dụng gồm 9 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe hậu cần cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ; 2 xe chữa cháy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, 1 xe chữa cháy của Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn-Kinh Bắc, 2 xe cấp nước đô thị phối hợp với Công an TP Bắc Ninh, Công an phường Ninh Xá, lực lượng dân phòng địa phương… nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy, chống cháy lan.



Đám cháy bao trùm khu vực trong chợ với khoảng 120 gian hàng và 4 ki-ốt, tổng diện tích 1.500 m2. Do chất cháy là quần, áo, dày, dép, mỹ phẩm nên công tác chữa cháy và chống cháy lan gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 1 giờ, ngọn lửa đã được khống chế. Đến khoảng 4 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo thống kê ban đầu của các hộ kinh doanh, ước tính ban đầu thiệt hại hơn 33 tỉ đồng.



Hiện, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chợ Đọ Xá có 158 điểm kinh doanh, gồm 12 cầu chợ (mỗi cầu chợ có 10 gian hàng), 24 ki-ốt 36 m2/gian và 4 ki-ốt 72 m2/gian, UBND phường Ninh Xá là đơn vị quản lý chợ.