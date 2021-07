Sáng 31-7, UBND xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 vợ chồng tử vong.



Hiện trường một vụ cháy nhà ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam

Theo đó, khoảng 22 giờ khuya 30-7, căn nhà của anh Nguyễn Quốc Chinh (SN 1988) và vợ là chị Lê Thị Thu Sương (SN 1990; ngụ thôn 3, xã Trà Nam) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Do lửa bùng phát lúc đêm khuya và gặp gió nồm lớn nên việc chữa cháy hết sức khó khăn. 2 vợ chồng đã không qua khỏi, toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi.

Chị Sương là giáo viên mẫu giáo xã Trà Nam, anh Chinh buôn bán tạp hóa. Hai vợ chồng có con nhỏ gần 5 tuổi, may mắn khi xảy ra hỏa hoạn đang ở nhà ông bà nội nên thoát nạn.

Trước đó, Khoảng 17 giờ chiều 30-7, tại một ngôi nhà ở khối phố Thanh Tây, phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, trong lúc cắt khung cửa sổ sắt, anh Nguyễn Tấn Dũng (SN 1988; ngụ TP Hội An) và anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1995; ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) không may bị điện giật tử vong.