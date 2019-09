Theo đó, khoảng 15 giờ chiều 7-9, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực cầu thang Trường mầm non phường Đông Lương, TP Đông Hà (Quảng Trị). Lúc này, tại 4 phòng học của nhà trường có 118 học sinh và 12 cô giáo. Các giáo viên đã kịp thời đưa các cháu học sinh đến khu vực an toàn rồi báo lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị.



Hiện trường vụ cháy ở Trường mầm non phường Đông Lương

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường cùng người dân dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Được biết, vụ cháy đã gây hư hỏng nhiều tài liệu, đồ dùng, tủ học tập của học sinh. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

